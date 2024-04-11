淡水地痞夥同里長搬大石、賓士車擋路 阿羅哈被討千萬元通行費

阿羅哈通運在新北淡水買下近3千坪基地，淡水男子葉清聯，遭控與擔任淡水區賢孝里長的葉振昌及其兄葉振祥，涉嫌向原地主也就是葉氏宗親長輩索討約通行費未遂，後續改用大石塊擋道圍路，企圖影響阿羅哈基地、三一馬場出入，分別勒索共1300萬元。淡水警方與士林地檢署日前依恐嚇等罪嫌，約談葉清聯等4人到案，訊後3至5萬元交保候傳。

淡水警分局日前獲報，報請士林地檢指揮，4月2日依組織犯罪、恐嚇取財及妨害自由等罪嫌，拘提葉清聯、葉振昌、葉振祥兄弟及李姓房仲4人到案，並搜索6處，檢察官複訊後依序諭知5萬、4萬、3萬元交保，李則請回。