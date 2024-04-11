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淡水地痞夥同里長搬大石、賓士車擋路 阿羅哈被討千萬元通行費

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

阿羅哈通運在新北淡水買下近3千坪基地，淡水男子葉清聯，遭控與擔任淡水區賢孝里長的葉振昌及其兄葉振祥，涉嫌向原地主也就是葉氏宗親長輩索討約通行費未遂，後續改用大石塊擋道圍路，企圖影響阿羅哈基地、三一馬場出入，分別勒索共1300萬元。淡水警方與士林地檢署日前依恐嚇等罪嫌，約談葉清聯等4人到案，訊後3至5萬元交保候傳。

淡水警分局日前獲報，報請士林地檢指揮，4月2日依組織犯罪、恐嚇取財及妨害自由等罪嫌，拘提葉清聯、葉振昌、葉振祥兄弟及李姓房仲4人到案，並搜索6處，檢察官複訊後依序諭知5萬、4萬、3萬元交保，李則請回。

葉清聯遭指控，葉清聯向宗親索討1千萬通行費遭拒絕，且知悉阿羅哈已買走土地，竟搬來七塊大石塊擋路，紅漆噴上私人土地等字樣，擋住東側出口，影響基地和馬場運作，並向阿羅哈董事長陳瑞鈴開口要求1千萬通行費，西側出口則是里長葉振昌遭控開賓士車擋路，要求3百萬通行費。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

恐嚇 淡水

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