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BNT採購破局 林全：報價離譜

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

林全昨到台北地方法院作證。記者林孟潔/攝影
林全昨到台北地方法院作證。記者林孟潔/攝影
美麗島電子報董事長吳子嘉在政論節目稱「蘇貞昌政府、陳時中部長靠疫苗Ａ了一億美元」，被陳時中提告求償一千萬元；台北地方法院昨傳東洋藥品董事長林全作證，林全說，衛生福利部當時提出欲購買兩百萬劑疫苗，經報價每劑為七十八點三六美元，價格確實太高，社會不會接受，「要是我在行政院也不會同意」。

林全表示，東洋和衛福部洽談時，從未主動提報數量和金額，期間衛福部希望東洋提供正式授權，但取得正式授權，必須先給付約五千萬美元權利金，公司無法同意；事後ＢＮＴ公司提供效期兩周的短期授權書，衛福部在授權效期最後一天，口頭給出一五○萬至兩百萬劑的採購數量，東洋以此向上海復星要求報價，上海復星仍要求以一千萬劑為基礎計算權利金，再加上冷鏈設備，成本非常高。

林全當庭提出東洋給衛福部的公文，說明當時疫苗成本加上權利金、冷鏈費用，報價是每劑七十八點三六美元，價格確實太高，「不用說衛福部，要是我在行政院也不會同意」，最終協商不成的關鍵原因，即是價格很離譜。

至於吳子嘉委任律師提出一份聲稱為ＢＮＴ和衛福部之間的草約，內容記載數量為三千萬劑，金額每劑廿八至卅二美元；林全證稱，沒有看過這種價格，時任東洋總經理施俊良曾向他提到，但他認為三千萬劑是ＢＮＴ最大產能，數量及金額則是上海復星單方面期待。

為何終止協商後會認為東洋「被吃豆腐」，林全說，協商終止後被各界批評，媒體詢問，時任衛福部次長回應「沒有授權書有什麼好談的」，這句話讓他很不高興；東洋是一番好意，也有拿到短期授權，東洋不可能在沒有談妥數量、金額狀況下，先付五千萬美元拿正式授權，「衛福部拿不可能的任務給我們」。

林全最後指出，東洋首次發布重訊時，股票交易量由每日兩百張暴增到兩千張，因此請櫃買中心調查，他認為公司同仁應不會內線交易，但檢調突約談十幾位同仁和眷屬；他認為「真正內線交易的人還沒有抓到」，等待調查結果。

內線交易 吳子嘉 林全 蘇貞昌 衛福部 陳時中

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