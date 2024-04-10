BNT疫苗協商破局 東洋被吃豆腐？林全認不滿：因衛福部次長「這句話」
美麗島電子報董事長吳子嘉在政論節目稱「蘇貞昌政府、陳時中部長靠疫苗A了一億美元」，被陳時中提告求償1000萬元，台北地方法院今傳喚東洋藥品董事長林全到庭作證，問及疫苗協商終止後覺得東洋被吃豆腐的原因，林全表示，時任衛生福利部次長曾說「沒有授權書有什麼好談的」，讓他很不高興。
林全庭上指出，當時上海復星公司王姓台灣代表，表明取得BNT銷售權，向東洋同仁詢問是否有興趣，他也交代時任總經理施俊良確認王是否為騙子、是否真有上海復星藥業、是否真為BNT代理商，事後東洋、上海復星、BNT三方也有視訊會談，確認彼此關係為真實。
林全表示，上海復星也知道無法獨立和衛福部完成交易，而東洋以民間企業洽談採購，幫助衛福部與上海復星公司商談，希望能幫社會、大眾解決問題，他也知道若交易成功，是東洋和政府的獨家生意，將來會有人說東洋從中獲取利益，他告知同仁「做這個生意不能賺錢，但也不能虧錢」，收支要經得起檢驗，賺到商譽。
被問及為何終止協商後，為何會認為東洋「被吃豆腐」，林全指出，因協商中止之後被各界批評，且經媒體詢問，時任衛福部次長回應「沒有授權書有什麼好談的」，這句話讓他很不高興。
林全說，如果要正式授權書，也要先告知欲買多少數量，東洋是一番好意，也有拿到短期授權，東洋不可能在沒有談妥數量、金額的狀況下，先付美元5000萬元拿正式授權，「衛福部拿不可能的任務給我們」。
林全補充，東洋期間並沒有主動向衛福部提供數量和價格，而是衛福部先提出150萬至200萬劑，公司才向上海復星詢價，加上冷鏈費用、銷售權利金等，而出現每劑78.36美元的價格。
他說，最終協商不成的關鍵原因，是價格很離譜，當初報了價也知道衛福部不會接受，社會也沒有辦法接受，但衛福部給出數量，東洋就不得不報價，最終短期授權期限到了，就終止了。
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