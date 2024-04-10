債權工廠電纜線遭竊多次 台南商人投訴控屏警辦案消極

台南一名黃姓商人因看好毛豆外銷市場，多年前與3、4名友人共同投資呂姓男子在屏東的冷凍倉儲工廠，孰料，呂男工廠傳出資金缺口欠下鉅款，工廠慘遭法拍，導致黃男的投資石沈大海，近期黃男更發現，呂男竟派人剪走工廠內電纜線，意圖變賣再撈一筆，氣得趕緊向屏東警方報案，但警方態度消極，讓黃男相當失望，今向媒體投訴，同時向屏東地檢遞狀求助。

黃男今受訪表示，當年呂男曾透過關係向他調款，他與數名友人考量該工廠設備新穎，且毛豆外銷日本的訂單穩定，決定嘗試並共同擔任子公司股東，投資近億元，甚至也找農民一起契作毛豆，眼看一切順利，孰料，2019年卻發現呂男偽造股東簽名、會議記錄等，且早已將子公司併購給他人，投資有去無回，雙方也徹底決裂。

黃男說，呂男因公司資產等於歸零，上個月底竟找來環保公司至電氣室偷剪電纜，企圖變賣再撈一筆，發現當下趕緊報警請警方以現行犯逮捕、查扣犯罪工具，以及入廠蒐證保全證據等，但警方卻態度消極，簡單問完資料就將人放走，這2天仍陸續有人到工廠剪走電纜線，侵害他的產權。

黃男也提到，因入股時有設定發電、消防、淨水等設備作為債權擔保品，經提告求償取回，屏東地院2020年判處勝訴，可強制執行；該廠的土地、廠房、冷凍庫等則因呂男積欠銀行債務遭到法拍，去年10月以2億多元拍定，將於本月底強制點交。