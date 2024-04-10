快訊

砂卡礑挖出疑游家大女兒遺體送殯儀館 困8天腐爛難辨將DNA比對

羽球亞錦賽／33分鐘拍下香港對手 戴資穎挑戰連霸開紅盤

連署文未提黃子佼網質疑「模糊焦點」 陶晶瑩：他已社會性死亡

金門前里長涉持假發票貪污近39萬回饋金 2人起訴

中央社／ 金門縣10日電

金門縣金沙鎮大洋里吳姓前里長涉拿假發票向縣府環保局申請宮廟牆面工程回饋金，詐領38萬9000元，金門地檢署偵結後將吳男和王姓業者依貪污偽造文書等罪起訴。

金門地檢署今天發布新聞稿指出，吳男民國109年擔任金沙鎮大洋里長期間，為了依照「金門縣公有區域性廢棄物轉運處理設施營運階段提供回饋金自治條例」核銷回饋金，明知轄內一間宮廟已完成牆面油漆防水工程，卻仍向金沙鎮公所陳報此計畫。

環保局同意補助後，吳男便指示金門一間油漆工程行王姓負責人開立不實發票，再持發票和竣工照片向鎮公所申請回饋金，藉此詐領新台幣38萬9000元。

金門地檢署獲報後，檢察官郭宇倢去年11月起指揮法務部調查局福建省調查處搜索，並向金沙鎮公所調取相關公文，近日偵結後，將吳男、王姓業者依涉犯貪污治罪條例、偽造文書罪、商業會計法填製不實會計憑證等罪提起公訴。

偽造文書 貪污 金門

延伸閱讀

台中市警局爆貪汙 少年隊2偵查佐詐領刑事辦案工作費10萬交保

霧鎖金門旅客受困 退休教師飽受折磨發起制定金馬霧季交通處理辦法

金門男酒駕連撞3車又撞警車…遭拉出壓制 多位車主直呼倒楣

金門海上長泳暨金廈泳渡720登場 總獎金高達150萬

相關新聞

指高虹安看帳看很細 小兔：她對超商高鐵票10元手續費碎碎念

台北地院審理新竹市長高虹安涉貪案，合議庭今天繼續傳喚高的前立委辦公室行政主任、「小兔」黃惠玟作證。黃女在法庭爆料，高虹安...

影／騎樓擺桌椅屢遭檢舉 寧夏夜市燒烤店2人怒砸隔壁冰店

台北市寧夏夜市燒烤店老闆許姓男子懷疑隔壁冰店老闆黃姓男子，拍照檢舉自店違規在騎樓擺桌椅做生意，近日與員工王姓男子上門理論...

假發票詐領公款38萬9千元 金門前里長遭起訴

金門縣大洋里吳姓前里長涉嫌在2020年間里長任內，拿某工程行的假發票，以施作廟宇油漆防水工程為名，向金門縣環保局申請核銷...

美食部落客質疑台南拉麵店「灌票」挨告 檢依加重誹謗起訴

台南「北極星拉麵」去年獲選臉書粉專網友票選，名列「台南20名拉麵」，然而，擁有14萬人追蹤的美食部落客「愛吃輝」去吃後批...

星城Online玩家鑽漏洞不法賺22億星幣 法院判給付19億餘星幣

星城Online遊戲館大鬧西遊，去年4月遊戲改版出現漏洞，「FREE GAME」挑戰模式押注「銀幣」後強制斷線，再重新登...

兒抽脂成植物人開記者會遭診所創辦人饒自強求償2千萬 二審也免賠

徐姓大學生2018年在母親陪同下前往忠孝順風美醫診所抽脂，徐麻醉後休克，被緊急轉送台大醫院，徐父事後邀台北市議員林瑞圖開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。