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指高虹安看帳看很細 小兔：她對超商高鐵票10元手續費碎碎念

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北地院審理新竹市長高虹安涉貪案，合議庭今天繼續傳喚高的前立委辦公室行政主任、「小兔」黃惠玟作證。黃女在法庭爆料，高虹安看零用金的帳看得清清楚楚，就連助理去7─11拿高鐵票的10元手續費都會碎碎念。

合議庭上午進行辯方詰問黃惠玟的程序，由律師陳宗豪提示卷內相關帳本表格，以細究帳項內涵、出入金記載方式為何。陳針對高虹安前國會辦公室公關主任王郁文的有關記帳請黃女作證，黃女再爆料高以前如何看帳。

黃惠玟說，帳上記錄的搭高鐵金額，帳上記誰就是誰搭乘，2020年早期搭高鐵的人太多，有些沒有實記、也記不得，不過，如果有記到應就是那個人搭的。

黃女說，一開始她記帳沒有記得很清楚，後來是高虹安要求一定要記到清清楚楚，助理們如要求從零用金出帳時，她會先記下來再向高報帳，高有時無意見，「有意見時會碎碎念」。

陳宗豪提示王郁文曾供稱零用金可自行決定的筆錄，問黃惠玟是否實在？，黃惠玟證稱，那是一種感覺的問題，而她自己連10塊錢都沒有決定權；黃女說，她想到7─11拿張高鐵票都沒辦法自己決定，「因為高虹安會碎碎念啊」。

黃惠玟說，零用金的錢她本來以為可自己決定，「到後來就完全沒有辦法」，王郁文也一樣「也是一開始以為可自己決定，後來發現不行」。

審判長廖建傑補問「那高虹安看了帳會怎麼說呢？」，黃女證稱，例如高虹安會說助理去7─11拿高鐵票的10手續費，應要助理自行負擔，還反問：「那你覺得呢？」

黃惠玟作證說，曾經王郁文也就零用金記帳，但是高虹安認為3個助理都在記帳「兔姐」不好管理，乾脆彙到她的一本帳內再去報帳，包括Z9(另名高虹安的前助理吳達偉)的退款討回來時，也讓她一併管理。

黃惠玟還證說，高虹安有一天突然覺得洗頭的錢、吃飯的錢由她自己付，就在內帳上自己勾選出她個人應付的，付了後，要求她把帳項給銷掉；黃女說，高要她銷帳是整筆都刪掉，高虹安還會盯著帳說「咦！妳要把那個刪掉啊！」害得她整份帳要再加加減減、重新算過。

黃女說，有幾次她記帳後先用簽字筆把一些帳挑出來給高虹安看，高回說「喔，那就這幾筆我要付」，再把錢拿給她，她然後將錢放進零用金；黃女對高虹安律師團就帳目的疑惑詰問，拉高音量說「大律師，她會看帳欸，她還看得很仔細」。

高虹安被控虛報、浮報助理酬金、加班費46萬30元，台北地檢署依貪汙、偽造文書罪起訴高、其助理陳奐宇、黃惠玟、陳昱愷、王郁文；黃惠玟負責幫高記帳，她的證詞和與高的互動，對審判影響重要。

新竹市長高虹安上午前往法院因涉貪案出庭。記者曾原信／攝影
新竹市長高虹安上午前往法院因涉貪案出庭。記者曾原信／攝影
新竹市長高虹安。圖／聯合報系資料照片
新竹市長高虹安。圖／聯合報系資料照片
高虹安前立委辦公室行政主任、「小兔」黃惠玟。圖／聯合報系資料照片
高虹安前立委辦公室行政主任、「小兔」黃惠玟。圖／聯合報系資料照片

高虹安 高鐵

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