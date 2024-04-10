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台肥前董座、老總重複申請差旅費達140萬 調解後獲緩起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

台灣肥料股份有限公司前董事長康信鴻、前總經理黃耀興於2017至2019年間，各別5次藉由參與董事會名義，重複向台肥公司申辦核銷差旅費，金額共達140萬餘元。經台肥公司告發後，台北地檢署偵辦，考量康、黃兩人坦承犯行，分別繳還部分款項給台肥公司，與台肥公司達成調解，予以兩人緩起訴處分，期間均為1年，各繳國庫20萬元。

1980年，台肥公司與沙烏地阿拉伯基礎工業公司各出資50％，成立沙烏地阿拉伯朱拜予爾肥料公司（下簡稱「朱肥公司」），台肥公司定期指派3席的法人董事代表，參與朱肥公司董事會。由朱肥公司匯款支付台肥董事法人代表的車馬費及出席費，無須檢具發票與收據等憑證給朱肥公司辦理核銷。

檢方指出，2016年間，農業部前身行政院農委會是台肥公司的最大股東，農委會指派康信鴻擔任法人董事代表，獲推選為台肥公司董事長、兼任朱肥公司董事，與黃耀興及時任總經理謝文雄每年出席朱肥公司董事會3次。

檢方指出，本於誠實信用原則，康信鴻、黃耀興不應再向台肥公司申請辦理核銷，避免台肥公司重複撥款受損害，但自2017年至2019年間，兩人各有5次重複支領差旅費，康信鴻領取69萬6557元、黃耀興領取70萬9128元。

全案經台肥公司告發，檢調偵辦本案。

康信鴻、黃耀興於偵訊時坦承不諱，檢方另也傳喚數名證人到庭釐清案情，另有行程預算表、機票收執聯、出差報告、台肥公司及朱肥公司個別出差辦法與差旅費核銷說明、外匯收入歸戶彙總表與明細表等資料。檢方認定，足認康、黃兩人自白與事實相符。

檢方考量，康信鴻、黃耀興已分別繳還部分款項給台肥公司，與台肥公司達成調解，康依調解條件給付台肥公司74萬8305元、黃則給付75萬3029元，兩人聲明放棄董事長退職金權利50％以上，檢方予以兩人緩起訴處分，期間均為1年，各繳國庫20萬元。

台肥公司前董事長康信鴻（左二）與為台肥公司總經理黃耀興（左一）。圖／聯合報系資料照片
台肥公司前董事長康信鴻（左二）與為台肥公司總經理黃耀興（左一）。圖／聯合報系資料照片

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