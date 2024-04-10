還沒講完…高虹安涉貪案「小兔」金句多 今繼續作證
台北地院審理新竹市長高虹安涉貪案，上月底傳喚高的前立委辦公室行政主任、「小兔」黃惠玟作證，黃女證詞精彩、金句連連，引發合議庭興趣，審判長也主動協助整理檢方詰問題目，「小兔」今天要繼續作證。
貪汙案檢、辯雙方都聲請傳喚黃惠玟作證獲准，合議庭本排定上月27日利用半天時間完成黃女作證，不料，黃惠玟證詞生動、不脫人性本質，審判長讓她盡情表述，公訴檢察官花了3個小時行主詰問，辯方僅反詰問幾道題，庭審就結束。
今天詰問程序，繼續由高虹安的律師團進行日前未完成的反詰問，再由律師團對同一證人「小兔」行主詰問，最後由公訴檢察官行反詰問，合議庭另預留高的前辦公室主任陳奐宇、前法務主任陳昱愷的證言時間。
黃惠玟日前作證金句連連，被問及高虹安發助理獎金多寡的標準時證稱，她的唯一觀察是「心情好委員多給一點，心情不好就不給」。
黃女證稱，曾建議高虹安有其他報加班的制度「但高辦要花80多萬元裝潢，立法院只給35萬元，李忠庭（高虹安前助理）曾說鴻海會支應，事後沒給」，表示在這件事發生後，才確定辦公室要採零用金制度以支應。
黃惠玟上次證稱，曾聽聞李忠庭以台語說「當立委都是在賺錢，哪有人在掏錢的？」強調「我確定話是李忠庭說的，李忠庭說話時高虹安也在場」。
黃惠玟也證稱，高虹安喝的30元鮮奶茶、治裝、洗頭、買產品約2000元、送中研院院長的鴻蔘、「面試郭台銘」的買書費，都是高虹安的花費，由她記在帳內，再從零用金裡出金。
高虹安被控虛報、浮報助理酬金、加班費46萬30元，台北地檢署依貪汙、偽造文書罪起訴高、其助理陳奐宇、黃惠玟、陳昱愷、王郁文；審理進入詰問共8名證人階段，除黃惠玟之外，高虹安也會坐上證人席朗讀詰文作證。
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