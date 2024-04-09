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苗栗竹南鎮長方進興涉當選無效 二審今駁回、判當選有效確定

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣竹南鎮長方進興被對手指控，涉在選舉期間，以變造鎮民代表會交議通知單公文書，張貼在臉書方式，誤導選民，也涉嫌在選前一個月發放紓困金給選民，涉嫌違反選罷法，對手康世儒據此提出當選無效之訴，一審認定，方張貼圖文屬可公開辯論的政策，發放紓困金也經鎮公所擬預算後，報縣府同意發放，與行賄罪要件不符，駁回訴請，判當選有效，二審今宣判，維持一審認定，判當選有效確定。

苗栗縣竹南鎮長方進興被對手康世儒指控，涉嫌在選前在臉書張貼不實圖文，變造竹南鎮民代表會交議通知單公文書，惡意附上圖文掩蓋事實，指摘他擔任鎮長期間，以公文批示遷葬費退費、補助，最後未實現該政見，誤導選民及網路上不特定第三人，構成加重誹謗。

康世儒也指控，方進興在投票日前一個月，率領竹南鎮公所發紓困金1000元給選民，與選民行使投票行為間有對價關係，涉構成行賄罪，因此提出當選無效之訴。

苗栗地院審理後認為，有關方進興在臉書張貼的圖文，上面有財政課、林姓課員的意見，及康世儒擔任鎮長時的批示，因此竹南鎮公墓配合遷葬者進入納骨塔後免收管理費，及免費入納骨塔，遷入者得全數退費等，應屬兩造可公開辯論的政策，方的貼文非為誹謗。

苗栗地院指出，另外紓困金1000元的發放，起源於苗栗縣竹南鎮民代表會的提議，經由竹南鎮公所研議草擬預算草案，報苗栗縣同意在竹南鎮公所自有財政預算許可範圍而發放，顯與選罷法的行求賄選罪的構成要件不符，上開政策顯非約為投票權之一定行使而為對價關係，駁回康世儒訴請，判當選有效。

康世儒不服上訴台中高分院，今天宣判，仍維持一審認定，駁回上訴，判當選有效，全案確定。

苗栗竹南鎮長方進興被對手提出當選無效之訴，台中高分院今駁回訴請，判當選有效。圖／本報資料照
苗栗竹南鎮長方進興被對手提出當選無效之訴，台中高分院今駁回訴請，判當選有效。圖／本報資料照

方進興 苗栗縣

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