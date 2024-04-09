快訊

「卓鄭配」掌政院、潘孟安入府 新內閣貫徹賴清德意志

他驚手機「把狗狗拍到發光」有神蹟？網笑快接NPC任務 內行人曝真正原因

超實用！LINE社群新功能上線 1鍵讓某人「訊息消失」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

前立委、海軍退將揪團赴陸「統戰」 涉國安法二審均無罪

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

海軍退役少將夏復翔（左）被控違反國安法，二審獲判無罪，今離開法庭時滿臉輕鬆。記者張議晨／攝影
海軍退役少將夏復翔（左）被控違反國安法，二審獲判無罪，今離開法庭時滿臉輕鬆。記者張議晨／攝影

台聯前立委羅志明、海軍退役少將夏復翔因多次邀請退將赴大陸，協助陸方發展組織，2人被雄檢依違反國家安全法等罪起訴，一審判羅志明無罪，夏復翔被判5個月徒刑，高雄高分院今宣判，夏復翔部分改判無罪，羅志明維持原判，兩人均無罪。

今天宣判，羅志明未到庭，夏復翔在妻子陪同下出庭，聽到判決「無罪」，夫妻倆鬆一口氣，對於記者詢問僅拱手作揖表示「謝謝」。

2013年至2019年間，羅、夏2人被控遭大陸吸收，利用政、軍人脈引介國軍特定階級、退役將領，前往大陸接受招待，計引介退將赴陸13次，據統計，三軍退將共48人接觸陸方統戰組織。

羅、夏2人公司、住處，去年1月遭檢警搜索查扣相關證物，高地院裁定羈押禁見，雄檢依違反國安法等罪3月16日起訴2人。

檢調查出，大陸利用「和平統一」、「一國兩制」、「武統臺灣」等口號，利誘拉攏國軍退將為大陸機構發展組織行為，而羅、夏二人到案後，承認招待退將到大陸，否認發展共諜組織。

一審法官認為，黃埔軍校同學會屬於大陸地區民間團體，夏復翔引介我國軍退役將領14人赴陸接受招待，雖餐敘座談上宣導統戰思想，但未有證據顯示有退役將領同意納為大陸所用，犯行僅止於未遂。

法官考量，夏復翔所為罔顧國家栽培應有之忠誠，有意圖危害國家安全未遂，量處有5個月徒刑，可易科罰金。

另，大陸地區發展軍事共諜組織部分，雄院法官認為，檢方並無足夠證據顯示，該組織人員為大陸軍事機構所屬人員，因此單就這部分法院裁定，夏復翔、羅志明無罪。

國軍 羅志明 退將

延伸閱讀

海軍女恍神撞死待轉區18歲男 判決出爐！這原因緩刑

海軍司令赴美海空年會：雙邊協同作戰能力與時俱進

海軍司令唐華訪美：交流建立更好作戰能力

艦長遭爆不准吃牛肉、暴怒拍桌羞辱官兵 海軍：刑懲併行

相關新聞

前立委、海軍退將揪團赴陸「統戰」 涉國安法二審均無罪

台聯前立委羅志明、海軍退役少將夏復翔因多次邀請退將赴大陸，協助陸方發展組織，2人被雄檢依違反國家安全法等罪起訴，一審判羅...

海軍女恍神撞死待轉區18歲男 判決出爐！這原因緩刑

海軍周姓女士官去年9月傍晚行經高雄進蓮池潭的翠華路口時，因精神恍惚誤踩油門，導致轎車失控暴衝向前方待轉區機車雙載的吳姓父...

網賣職籃球星男體照案 經營者確定要賠這名被害人30萬元

男子余啟豪經營兩情色網站，一個單片銷售，另一個則讓加入的會員看偷拍來的生殖器照，網站頁面也顯示被害人全臉和特徵，標註學校...

前陸軍上校向德恩簽降共承諾書 懲戒法院判免職

陸軍步訓部前上校主任向德恩遭中國吸收，收賄56萬元並簽署投降承諾書，判刑7年6月定讞，遭監察院彈劾。懲戒法院一審認為，向...

他擋住車道竟罵對方「叭三小」 不滿判20天上訴遭駁回

林姓男子前年11月中旬晚間，將車臨停在桃園市桃園區某社區停車場前方道路，正巧鄭姓男子由停車場駛出遭阻鳴按喇叭提醒，林男不...

王牌交易所涉洗錢 中檢起訴7人

號稱全台首家合法合規的ＡＣＥ王牌交易所，涉成立境外公司設置「Alfred Wallet（阿福錢包）」，詐騙被害人購買泰達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。