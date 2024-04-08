快訊

黃子佼曾獲傑出校友悄遭除名 世新大學證實：連假緊急開會決議

下班注意！新北台65線北向泰山段火燒車 後方嚴重回堵數公里

五間屋不見失聯星籍夫妻...家屬趕抵花蓮供2人衣物 盼搜救犬找到人

熊抱女店員還襲臀強吻 狼保全辯「打噴嚏才留DNA」

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市顧姓男子在桃園區一處社區擔任日班保全，前年某日下午看見社區1樓超商店員在警衛室門旁洗垃圾桶，竟乘機熊抱還撫摸女店員臀部，不顧女店員拒絕再親吻臉頰，女店員掙脫後逃回超商，向同事哭訴。桃園地院審理，顧男辯稱自己可能打噴嚏濺到店員臉部，才會DNA相符，但法官認為他在狡辯，依強制猥褻罪處有期徒刑10月。

判決書指出，年約6旬的顧男前年底某日下午5點多，見到1樓超商的女店員在警衛室門旁洗垃圾桶，看到女店員洗完後經過警衛室，便叫女店員進門，還說「抱妳一下」，但還沒等女店員說話，顧男立刻就熊抱上去，還趁機撫摸臀部，女店員嚇到推開顧男，顧男竟趁機親吻她的右臉頰。

女店員掙脫後逃回超商，哭著和同事及店長哭訴顧男惡行，店長得知後向警方報案，女店員則在家人陪同下到醫院採集右臉頰DNA，經化驗確認與顧男相符，檢方依妨害性自主案件起訴顧男。

桃園地院審理，女店員表示當時要清理廚餘桶，所以進入社區裡面清理，清到一半時，顧男要求她過去給他抱一下，以為是長輩關心，沒有想太多，結果進去警衛室後，顧男就正面環抱她，然後手慢慢往下觸碰臀部，她立刻拒絕說「不要這樣，我還要回去工作」，結果對方突然親她右臉頰；女店員說，當下自己有戴口罩，對方親到口罩和耳朵中間，很害怕，顧男又拉著她的手，叫她把口罩拿下來，讓他再親一下，女店員一直拒絕，最後顧男才放她走。

顧男辯稱，當時「沒有叫女店員進入警衛室，是她自己進來的」，更沒有對她熊抱、摸臀與親吻等行為，說當時可能有打噴嚏，口水噴到女店員的臉，所以才會在女店員臉頰採集到他的DAN等，矢口否認犯行。

法官認為，女店員案發時戴著口罩，臉部未被口罩遮蔽的部分相當少，因此若顧男打噴嚏所噴濺的飛沫，是否可能會精準噴濺到女店員臉部未被口罩遮隱的部位，已非無疑。且顧男前後說詞非一致，在開庭前從沒提過打噴嚏，若屬實理應在警方調查時就會提出，因此說詞可疑，難認可採。

法官審酌，顧男與女店員僅是同一社區的保全及超商店員，並未有何特殊情誼，竟為一時私慾，不知尊重女店員性自主權，違反意願對她猥褻，造成女店員心理負面影響，留下嚴重陰影，對女店員生活影響頗鉅，且被告始終否認犯行，未對女店員表達歉意，2人也未達成和解，最終依強制猥褻罪，處顧男有期徒刑10月。可上訴。

桃園市一名顧姓男保全，趁社區一樓超商女店員清洗垃圾桶時，乘機熊抱襲臀，還親吻女店員臉頰得逞，被法官依強制猥褻罪處有期徒刑10月。圖／本報資料照
桃園市一名顧姓男保全，趁社區一樓超商女店員清洗垃圾桶時，乘機熊抱襲臀，還親吻女店員臉頰得逞，被法官依強制猥褻罪處有期徒刑10月。圖／本報資料照

店員 猥褻 超商

延伸閱讀

作伙來照顧社區長輩，信義鎮南宮醫事C長照站慶開幕

拜登政府撥款6425億元 弱勢社區推動潔淨能源

黃子佼強制猥褻罪獲不起訴 吹哨者提醒「還有一受害者控性侵」

花蓮大地震後…苗栗銅鑼透天厝社區多戶房屋受損 住戶擔驚受怕

相關新聞

SBL假球簽賭案 斑霸稱不信任後衛才叫暫停 顏聞佐哭：絕無打假球

SBL裕隆納智捷球員集體簽賭打假球案，士林地方法院二度開庭，塞內加爾籍球員斑霸出庭否認犯罪，沒有打假球，從非洲來台灣打球...

熊抱女店員還襲臀強吻 狼保全辯「打噴嚏才留DNA」

桃園市顧姓男子在桃園區一處社區擔任日班保全，前年某日下午看見社區1樓超商女店員在警衛室門旁洗垃圾桶，竟乘機熊抱還撫摸女店...

身高不及160公分與女消防員絕緣？ 憲法法庭今公告延後宣判

女子陳韻宣2018年通過消防警察特考，翌年1月16日至內政部消防署訓練中心報到，卻因身高僅158.9公分，不符考試規則所...

口罩工廠31歲失業男當詐騙車手取財 判有期徒刑1年10月

彰化縣張姓男子涉嫌加入名稱為「騎驢找馬」、「今晚打老虎」詐騙集團並擔任車手，依照集團指示前往花壇鄉市場公廁等地點，拿取詐...

黃子佼被爆性侵！ 婦幼警籲外拍先查證、網聊勿傳性影像

藝人黃子佼去年被控利用拍攝機會性侵及猥褻，獲檢方不起訴，因上網購買未成年性影像，涉兒童及少年性剝削防制條例獲緩起訴，昨又...

黃子佼案群情激憤 精神醫：就像父母賞孩子的一巴掌

藝人黃子佼因購買未成年偷拍片引發各界撻伐，網路社群上更不斷有聲討的文章出現，不少網友要求妻子孟耿如離婚、師父張小燕斷絕師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。