SBL假球簽賭案 斑霸稱不信任後衛才叫暫停 顏聞佐哭：絕無打假球

斑霸（著黃帽）今出庭，否認打假球。記者林伯東／攝影

SBL裕隆納智捷球員集體簽賭打假球案，士林地方法院二度開庭，塞內加爾籍球員斑霸出庭否認犯罪，沒有打假球，從非洲來台灣打球就是為了「贏」他在球場是領導者，不需要其他球員指導怎麼打球；顏聞佐在法庭痛哭，雖是板凳球員，上場時間太少，若有上場希望表現好，絕無打假球。

塞內加爾籍斑霸今由三名律師陪同出庭，且有通譯在旁即時翻譯，他以英文否認犯罪，否認打假球。他說，每個人都知道他是以「領導者」的姿態控制比賽，不需要其他球員指導怎麼打球，「我是強勢的球員」「從非洲來台灣打球就是為了要贏」「每場比賽踏進球場就是認真打球」。

斑霸今在法庭上陳述，均由通譯口譯，他供稱，這些都是吳季穎強加在他身上，他手機內沒有簽賭的應用程式，他的中文不夠流利，沒有辦法和吳季穎溝通如何打假球，「檢察官指控我叫暫停的那場比賽，是我不能信任我的後衛，才會叫暫停」「這是球場上的戰術」

斑霸指出，隊上球員都知道我和敵對的助理教練不合，我得分時他們都會說幹話，「叫暫停，教練才可以指示傳球給我讓我空中灌籃，我就可以對對方說幹話」；時間停止後得分，是對對手不敬。斑霸說，4月28日賽事因沒有足夠的時間，當時陷入犯規麻煩，只要移動就被叫犯規、警告，但仍和裁判叫囂，自始自終都和他們爭執。

回顧此案，斑霸說，此事對他影響很大，為什麼陷入他於此處境，他真的不清楚，他是顧家的人，從去年12月迄今在台灣沒有收入，他來台工作是為了支持家鄉的家人，期盼法官盡速解決此案，才能回到以前的生活。

斑霸的辯護人供稱，斑霸沒有配合吳季穎、柯旻豪打假球，沒有下指示也無參與謀議或下注。回顧球賽表現，球賽表現正常，4月28日3分鐘得3分，二分球命中路83.8%；4月22日比賽，吳、柯押小分，等同於球員需要放水，起訴書沒有具體指摘，斑霸得13分是全隊第3高，9個籃板是全隊第2高，二分球命中率5成，符合個人賽平均命中率

顏聞佐今承認賭博罪但否認打假球。顏一開口就哽咽，在法庭上低頭痛哭，持衛生紙拭淚，他說從小花很多時間在籃球上，幾個月才回家一次，很喜歡很喜歡籃球，想持續走籃球這條路，加入裕隆後是板凳球員，上場時間「太少、太少、太少」有上場都希望能有好表現，「我絕對否認打假球」

顏聞佐辯護人稱，板凳球員主要獲得明星、主力球員認可，否則努力練球也沒用，會被排斥排擠，吳季穎把顏當小弟使喚，下注時傳喚，打賞似的分紅，顏不敢不收，後續無季穎為了不分紅，主動要顏一起下注，顏的下注金額可以看出他不積極，吳打假球在球隊人盡皆知，吳贏錢時會說「今天打得不錯」分3千至5千給上場球員。