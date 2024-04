網紅愚人節誆股神炒台積電 法界：古人炒英公債放話「拿破崙被殺」有罪

台積電。聯合報系資料照

網紅摩股史塔克在愚人節轉貼「彭博社」報導的「消息」指股神巴菲特全數買回台積電持股,引發爭議。法界說,證交法處罰散布流言影響股價的行為,如有人以「愚人節」為名目散布假消息卻有操縱股價犯意,有違法之虞。

執業律師蕭奕弘表示,謠言來源如果在海外,會有審判權誰屬的問題,來源如果在國內,是否發動刑事偵查,要由偵查權責機關決定。

蕭奕弘說,中古世紀英、法大戰,1名英國投資者購買國家公債,對外散布「拿破崙被殺」、「英軍將獲勝」的假訊息,造成手中公債價格上揚,投資者後來以「共謀意圖傷害公眾利益而散布不實謠言罪」起訴。

英國皇家法院審判投資者時,認為自由且公開的市場,是公眾享有的利益,投資者的行為已傷害自由且公開的市場,因此判他有罪。

蕭奕弘表示,摩股史塔克在愚人節引述假訊息後,台積電果然股價上揚,雖然2者間未必存有因果關係,且以戲謔心態將PO文上架又撤下,不過,在愚人節開玩笑不是法律上的理由,行為人如有影響股價的直接、故意犯意,仍應討論法律適用。

有法界人士說,台積電在假消息釋出後股價上揚,要檢視的是投資人有無因錯誤的訊息產生錯誤的認知進而造成股價波動,是判斷有無違法的依據。

法界人士說,證交法第155條第6項規定,「意圖影響集中交易市場有價證券交易價格,而散布流言或不實資料」可處3年以上有期徒刑,刑責不輕,如果偵查啟動查知有犯罪,定罪後的刑責嚴重。

網紅摩股史塔克(Moore Stock)於愚人節轉貼「彭博社報導」的「新聞」,指股神巴菲特全數買回台積電的持股,還在臉書說明,連國內大財經媒體都引用,誰知是愚人節玩笑,但其它財經網紅引用、連財經媒體都上當,事後紛紛撤下。

摩股史塔克4月2日寫道「見到大家都在開愚人節玩笑,於是在接近12點前我也想要參與,於是寫了一篇關於巴菲特買台積電的文章並送到AI進行翻譯」,於是發布了一條「Buffett has repurchased all the shares of TSMC」的愚人節新聞,事件引發廣泛討論。