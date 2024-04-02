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爸爸朋友半夜溜進房 少女遭指侵 國小忍到國中才揭發

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓維修工人長期住在朋友家，明知友人女兒未成年，卻多次半夜溜進房間對少女襲胸、指侵，少女雖驚醒卻因內心恐懼不敢反抗，隱忍受害2年多才被揭發，法院考量陳犯後坦承、已向朋友及少女調解賠償，認為他情堪憫恕，減刑後依4個乘機性交罪判他2年，緩刑5年，可上訴。

檢警調查，陳男2021年9月住在朋友家時，明知友人的女兒當時讀國小6年級，晚上見女童在房間睡覺時竟伸出鹹豬手撫摸她胸部，女童頓時驚醒但突遭襲胸內心恐懼不敢出聲，只好繼續裝睡，未料陳變本加厲以手指朝她性侵，最後女童假裝翻身揮手陳才停止。

檢警也查出，陳男後續接連在2023年8月、9月間，不顧少女已經升上國中，又3度趁著半夜溜進房間朝她襲胸、指侵得逞。

台中地院審理時，陳男均坦承不諱，並和友人、少女及社工證詞相符，並有相關性侵通報紀錄可佐。

法院也查，陳男犯後除坦承也深表悔悟，並積極和朋友、少女成立調解賠償，可見他誠實面對犯行、態度尚佳，若依兒童及少年福利權益與保障法予以加重後，最輕本刑為3年1月，顯有情輕法重不符比例，認定他情堪憫恕，依刑法第59條予以減刑。

法院考量，陳男長期和朋友同住，卻朝對方未成年女兒下手，造成少女身心、人格都有不良影響，審酌一切情狀後依4個成年人故意對少年犯乘機性交罪，各判1年7月，應執行2年，緩刑5年，命他向公益團體提供60小時勞務，參加法治教育3場。

陳男住在朋友家，卻多次半夜朝對方讀國小、國中的女兒襲胸指侵。示意圖／ingimage
陳男住在朋友家，卻多次半夜朝對方讀國小、國中的女兒襲胸指侵。示意圖／ingimage

性侵 房間 未成年

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