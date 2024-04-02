為績效聲請搜索票做假筆錄 瑞芳3警瞞過院檢被起訴

新北市瑞芳警分局轄區派出所張姓、許姓、陳姓警員，為求績效，涉嫌偽造民眾檢舉毒品案筆錄11次，獲基隆地檢署檢察官許可後，向基隆地方法院聲請搜索票成功8次。檢方偵查後，今依偽造文書罪嫌起訴3人；考量3人是為追緝犯罪涉案，經偵審程序無再犯之虞，請法院量處適當刑度。

檢方起訴指出，張姓、許姓警員2017至2018年間先後任職瑞芳警分局四腳亭派出所、瑞芳派出所；陳姓警員2018年間任職同分局瑞芳派出所。3人為求辦案績效，明知楊姓等4人並未製作毒品案件檢舉筆錄，卻自行繕打檢舉筆錄、指認表等文件，再分別偽造4人簽名及指印用在筆錄及指認表上，再將登載不實的公文書作為聲請搜索票資料。

基檢值班檢察官自2017年2月間起迄年8月間，共接獲3名警員共同或分別以偽造民眾檢舉方式，騙取許可聲請搜索票11次，其中3次因證據尚有不足被法院駁回，其餘8次均取得法院核發搜索票。

檢察官李怡蒨偵查後，認定張姓、許姓、陳姓警員涉犯偽造署押、行使公務員登載不實公文書罪嫌，提起公訴。檢方指3人擔任警職，本應恪遵法律，做為民眾守法表率，卻為追求績效觸犯法網，影響警紀及警察形象，行為很不應該。