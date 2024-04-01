台灣有哪些不平等？ 朱敬一向法官點名房產買賣應解決

司法院日前邀請中央研究院院士朱敬一以「台灣有哪些地方不平等？」為題演講，朱從財富所得、土地買賣、教育機會、婚姻配對、跨代（代間）流動等各面向，說明當代社會不平等的狀況，以及應如何消弭改善。朱敬一提醒，近年高科技產業至各地設廠，各界歡欣鼓舞，也讓科學園區地價飛漲，造成了周邊地區地租漲價、店家生存困難。

司法院推出的「趨勢講堂」系列講座，邀請各領域社會傑出人士分享寶貴經驗，提供多元的跨域思維及學習，不少大法官、法官都成了聽眾。司法院長許宗力表示，朱敬一是知名經濟學家，曾任美國國家科學院海外院士、我國中研院副院長；另曾擔任我國駐WTO大使、行政院政委、國科會主委等政府要職，不僅學術界聲望高，也是當代公共知識分子。

許稱讚朱敬一對人文的關懷、自由民主憲政發展的堅定理念、社會公平正義的觀察，以及對於社會時事、政策的參與和發聲。

在這場演講裡，朱敬一認為不平等的源頭為「人都在追求自身福利」，以及強者與弱者之間形成了支配關係且已定型化（包括資源、技術、政治、意識形態等），造成了不公平。