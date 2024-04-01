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改裝噪音車麥來！ 南警聯合稽查2小時舉發34件違規

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

天氣漸熱又進入海邊出遊戲水季節，台南市南區濱南路車流量大，偶有改裝車輛呼嘯而過噪音常影響居民睡眠，員警前晚展開聯合稽查強力執法，2小時攔檢90輛汽機車，計舉發交通違規34件。

深夜呼嘯奔馳的改裝車常擾人清夢，破壞夜間安寧惹人詬病。台南市警六分局於前晚8點至10點會同監理站稽查人員，共同於改裝車易出沒重要聯外道路濱南路展開「監警聯合稽查」路檢勤務，2小時共攔查90輛汽機車，持續強力告發違規改裝車輛，或通知召回檢驗。

警方表示，此次聯合稽查路檢針對汽機車違規改裝車燈(LED、HID)、排氣管（加裝側排、拆除消音器等、無隔熱防護裝置）、裝設高音喇叭、無照（越級）駕駛等違規行為，主動攔查檢驗，其中包含違反道路交通管理處罰條例第16、18條改裝車輛32件、越級駕駛2件及通報14輛噪音車召回檢驗。

員警表示，汽機車最常見的改裝違規部位應屬燈光及排氣管，如自行將大燈改裝成LED或HID燈具而未主動至監理單位檢驗合格並辦理變更登記，經聯合稽查攔查將依「道路交通管理處罰條例」第18條規定，處汽車所有人2400元以上9600元以下罰鍰，並責令改正後回監理單位檢驗。

另頭燈以外的燈光、喇叭、排氣管及照後鏡等異常，比如加裝車側七彩飾燈條或廠徽燈飾（車標燈）或拔除排氣管消音栓、消音棉等，則依「道路交通管理處罰條例」第16條規定，處汽車所有人900元以上1800元以下罰鍰；噪音檢測不合格則依噪音管制法處罰1800元以上3600元以下罰鍰。

台南市南區濱南路車流量大，偶有改裝車輛呼嘯而過，噪音常影響居民睡眠，員警展開聯合稽查強力執法，計舉發汽機車交通違規34件。記者黃宣翰／翻攝
台南市南區濱南路車流量大，偶有改裝車輛呼嘯而過，噪音常影響居民睡眠，員警展開聯合稽查強力執法，計舉發汽機車交通違規34件。記者黃宣翰／翻攝
台南市南區濱南路車流量大，偶有改裝車輛呼嘯而過，噪音常影響居民睡眠，員警展開聯合稽查強力執法，計舉發汽機車交通違規34件。記者黃宣翰／翻攝
台南市南區濱南路車流量大，偶有改裝車輛呼嘯而過，噪音常影響居民睡眠，員警展開聯合稽查強力執法，計舉發汽機車交通違規34件。記者黃宣翰／翻攝

台南 噪音 睡眠

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