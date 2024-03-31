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台灣每秒遭1.5萬次網路攻擊 資安業者組大聯盟強化防禦

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

網路攻擊威脅日益嚴峻，逾1百家台灣資訊安全業者組成「台灣資安大聯盟」，認為資安法制不足、資源分配不均及出現人才缺口，近期拜會民進黨、國民黨及民眾黨立法院黨團，就相關問題交換意見，希望以實務經驗強化防禦能力。

台灣資安大聯盟表示，據國際研究機構評估，台灣去年遭受網路攻擊事件急遽增加逾8成，每秒近1.5萬次攻擊，網攻威脅程度高居亞太地區之冠；盼整合產業意見與政府溝通，透過產官學研合作促進資安技術研究與應用，厚植本土資安實力，改善網路威脅。

台灣資安大聯盟由社團法人台灣資訊安全協會、台灣資安產業發展協會、台灣數位安全聯盟、台灣網際空間及策略發展協會、台灣資訊及資安服務聯盟、台灣校園資訊安全推廣暨駭客培育協會、國際資訊安全人才培育與推廣協會、次世代創新數位安全協會等發起組成。

網路攻擊威脅日益嚴峻，逾1百家台灣資訊安全業者組成「台灣資安大聯盟」，認為資安法制不足、資源分配不均及出現人才缺口，近期拜會民進黨、國民黨及民眾黨立法院黨團。記者李奕昕／翻攝
網路攻擊威脅日益嚴峻，逾1百家台灣資訊安全業者組成「台灣資安大聯盟」，認為資安法制不足、資源分配不均及出現人才缺口，近期拜會民進黨、國民黨及民眾黨立法院黨團。記者李奕昕／翻攝
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網路攻擊威脅日益嚴峻，逾1百家台灣資訊安全業者組成「台灣資安大聯盟」，認為資安法制不足、資源分配不均及出現人才缺口，近期拜會民進黨、國民黨及民眾黨立法院黨團。記者李奕昕／翻攝
網路攻擊威脅日益嚴峻，逾1百家台灣資訊安全業者組成「台灣資安大聯盟」，認為資安法制不足、資源分配不均及出現人才缺口，近期拜會民進黨、國民黨及民眾黨立法院黨團。記者李奕昕／翻攝

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