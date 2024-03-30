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「德東飆車王」 釀1死2傷 二審認罪賠償換減刑

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

被網友稱為「德東飆車王」的男子簡祥宇，被控前年在天母士東路超速撞死陳姓婦人及撞傷2名女高中生，一審時他辯稱「行人突然衝出來」，否認時速破百，還揚言如果遭從重量刑，要簽死亡同意書安樂死。一審依犯過失致死罪，判他有期徒刑4年。他上訴二審後態度丕變，改口認罪求緩刑，並以240萬元與被害人及家屬和解。

簡男在一審法院審理時堅持不認罪，還拿出自己的行車記錄器影片，辯稱有減速，時速是50公里以下，反批評是婦人邊走邊看手機的錯；他也批交通局說他駕車「時速破百」為不實，停止線前有13.5公尺的煞車痕「我寧願死，也不想撞他們」，還說若真的被判重刑，願意簽安樂死，當庭遭審判長斥責：你是在威脅法官嗎？如果判你有罪，是法官的錯嗎？

但他在一審遭重判後，上訴二審後態度大轉變，除坦承認罪，並對被撞死的婦人家屬、受傷的兩名女高中生，分別提出180萬、各30萬元的賠償金，但被害人及家屬仍不願原諒或接受和解。

高院法官認定，簡男在市區尖峰時間以至少80公里時速超速行駛，因而肇事，過失情節重大，也先賠償240萬元，盡力填補損害，減刑改判2年10月，可上訴。

被網友稱為「德東飆車王」簡姓男子;前年在台北市士林區超速撞死陳姓婦人，還撞傷2名女高中生。圖／本報資料照片
被網友稱為「德東飆車王」簡姓男子;前年在台北市士林區超速撞死陳姓婦人，還撞傷2名女高中生。圖／本報資料照片

天母 安樂死

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