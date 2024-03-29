害154隻名貴品種貓全數安樂死！走私集團2人認罪二審獲輕判

台灣籍漁船「順發886」2021年自大陸走私154隻高貴品種貓，市價高達196萬2363元，當年因未經檢疫，全數遭安樂死，引來輿論譁然，今天上午高雄高等法院二審本案，改判幕後金主鄭常嘉1年半徒刑，至於海巡退休人員張芳溢，以及負責船艙改造的郭閔豪兩人，刑度不變，但郭男獲緩刑4年。

案發當年，走私品種貓集團以原從事水產業的鄭男為首，共計6人，其中，退休海巡張男因熟知海上路線，規畫聘請具走私犯意的船長、輪機長兩人，而郭男負責船艙改造藏匿貓籠，在犯罪結構中，較屬聽命居次角色。

2021年8月19日，「順發886」漁船自澎湖載著154隻品種貓返台，包括俄羅斯藍貓13隻、布偶貓30隻、波斯貓38隻、美國短毛貓33隻、英國短毛貓26隻、曼赤肯貓11隻、緬因貓3隻，全分別裝在62個貓籠，漁船靠近台南安平外海時，被海巡攔截，本起走私才因此東窗事發。

去年，高雄地方法院審理時，鄭、張、郭等3人皆否認犯行，依共同犯準私運管制物品進口罪，分別判鄭1年8月徒刑，張1年6月徒刑，郭1年2月徒刑。3人不服，上訴二審。