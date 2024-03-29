蘇丹紅進口商「閃離」 錢藏前妻家

龍海同記食品公司負責人李彥廷涉嫌進口「蘇丹紅辣椒粉」。聯合報系資料照 龍海同記負責人李彥廷被控進口蘇丹紅辣椒粉，出貨給國內知名大廠，被羈押至今，他在羈押前火速與妻子離婚，檢調「前妻」住處天花板搜出二千多萬元現金，名下保時捷跑車，則交給女醫師密友「保管」，隱匿財產計謀均被檢調識破，是否涉及洗錢或逃漏稅，正擴大釐清。

依食安法規定，李彥廷犯行可處五年以下有期徒刑，得併科一億元罰金，雄檢表示，李男交保期間頻繁提領相關人帳戶內款項及移轉財產，為確保未來追徵犯罪所得，目前已查扣一億多元房產與現金。

蘇丹紅辣椒粉流竄全台，李彥廷以親友名義成立多家公司，自大陸生產辣椒粉銷台，從原料到銷售「一條龍」，屬案件爆發至今，出貨量最大宗的上游。

檢方本月九日依違反食安法聲押李男和妻子胞姊吳女，法官裁定兩人交保；檢方不服抗告，高雄高分院裁定發回地院重審，李男和吳女在二次聲押庭上被法官裁定羈押禁見。

二次羈押庭召開前，李彥廷火速和妻子吳女離婚，解掉銀行定存，提領千萬元現款，當時檢調傳喚李男到案，李男手機未接失聯近四小時，警方最後於前妻住處樓下，找到正駕駛保時捷離開的李男。

檢調事後追查李彥廷金流，李男一度謊稱錢藏車上，但車輛下落不明，經清查車輛去處，在長庚醫院地下室找到保時捷名車，這輛車是李男女性醫師密友使用，兩人關係待釐清。

專案小組鍥而不捨，搜索李彥廷前妻住處，果真在天花板發現成捆的千元現鈔，總額逾二千萬元，李男對現金來源交代不清，前妻辯稱不知情，不排除李男當時交保後失聯，是到前妻家藏錢。

蘇丹紅案影響食安重大，檢調清查李彥廷名下有九間不動產，市值逾億元，檢方火速辦理禁止處分，對追討犯罪所得，將成一大助力。