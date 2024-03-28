154隻品種貓走私案 涉案3人上訴二審改判1人緩刑

「順發886」漁船走私154隻品種貓，事後因未經疫檢全數安樂死，涉案6人遭判8月至1年8月；3人不服上訴，高雄高分院改判其中鄭姓金主1年半，張姓前海巡官員、郭姓共犯刑度不變，但給予郭男緩刑4年。

高雄地方法院一審判決指出，海巡署退休人員張芳溢、幕後金主鄭常嘉、負責船艙改造和業務接洽的郭閔豪等人，各依準私運管制物品進口罪判1年半、1年8月、1年2月，3人不服，上訴二審。

台灣高等法院高雄分院今天上午依郭閔豪、鄭常嘉在二審審理時均坦承犯行，且考量郭閔豪在整個走私犯罪角色並非居於主導地位，且無任何犯罪前科，據此改輕判鄭常嘉1年半，其餘2人駁回上訴，另給予郭閔豪緩刑4年，須向公庫支付新台幣10萬元，並提供150小時義務勞務，接受法治教育4場次課程等。全案仍可上訴。

全案起於「順發886」漁船民國110年8月19日從澎湖載著品種貓返台時，在台南安平外海就被海巡攔截，這起走私案因此曝光。漁船押返回高雄港後，在船上密艙找到154隻高貴品種貓、價值約196萬元，但事後因未經疫檢全部遭安樂死處置，引發輿論譁然。

6名涉案人中，張芳溢是海巡署退休人員，與從事水產批發的業者鄭常嘉、林政龍合謀走私。鄭常嘉是金主，以每月15萬租下「順發886號」，張因熟悉海巡路線、負責規劃走私路線；郭閔豪負責漁船改裝、設置密艙，為利於品種貓走私，還裝有冷氣。