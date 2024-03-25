「Lin bay好油」自導自演恐嚇案 藍前黨工出庭全不認罪

臉書農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘去年被網友恐嚇，在39歲國民黨前黨工許哲賓落網後大逆轉，檢警查出許哲賓涉嫌協助林自導自演，桃園地檢署依偽造私文書、恐嚇危害安全及誣告等罪嫌起訴。今許哲賓赴桃園法院開庭否認犯罪，強調以為是「假恐嚇」才會幫忙林裕紘。

林裕紘今年9月21日與許哲賓共同謀議，由許當天在新北市永和區咖啡廳，利用店內無線網路登入，移至境外IP再以「何可恩」帳號私訊傳送相關恐嚇訊息給「Lin bay好油」粉專，林同月22日上節目時公開透露遭恐嚇，引起社會大眾軒然大波。

林裕紘向警方提告後，檢警展開調查，卻發現他和許哲賓2人以臉書假帳號偽裝他人恐嚇自身及家人等不實訊息、博取同情，以VPN軟體跳板至境外IP規避查緝，依偽造私文書、恐嚇危害安全及誣告等罪嫌起訴。

許哲賓今與3名辯護律師赴桃園地院開庭，否認犯罪，他主張當時以為是「假恐嚇」，才會答應幫忙林裕紘。但去年9月22日林上完節目，發現他把粉專私訊內容曝光鬧大事情，才打電話問林是怎麼一回事，並要林誠實面對，關於誣告部分，當初是設想給林台階下，林答應不告，後續卻向警方報案，與他無關。

許哲賓說，檢方起訴恐嚇危害安全罪嫌，但他和林裕紘相處過程中，得知林和呂姓妻子感情融洽，基於常理以為林有和妻子事先告知相關作為，主觀上並沒有要共同恐嚇林家人的意思，因此才會從臉書以「何可恩」的名字傳送相關私訊給好油粉專。他強調，偵訊時才知道國內剛好有2名未成年名叫何可恩，並不是知道有這2人才冒用身分，否認偽造私文書罪嫌。

辯護人主張，林裕紘向檢警提告誣告，檢方並沒有以積極證據證明許哲賓有犯意，許在偵查中始終否認卻仍遭起訴，應以無罪判決；另去年9月25日桃園市警局聯繫林妻，對方說沒有人身安全疑慮，無需報案，可證林妻未心生恐懼，且2人在粉專的私人對話，並非證明法律權利義務文件，主張不構成恐嚇恐嚇危害安全罪嫌。

辯護人再指，一般人使用臉書只需電子郵件、姓名即可申請，事後名稱也可自行更改，以現今網路風氣，許多人都會另創小帳保護自身隱私、政治立場等，檢方以非自身姓名傳送私人訊息當作偽造私文書，侵害言論自由及資訊民主，且許哲賓認為何可恩是男性名字，放上男子大頭貼，並沒有要刻意冒用2名未成年女童何可恩。使用跨域網路只是為了避免和網友筆戰時被追查。