軍法囚2年 王瑞豐含冤27年平反

男子王瑞豐（中）廿七年前被控騎車搶劫，遭軍事法院判刑五年，全案經憲法法庭判決開啟再審大門，高雄高分院昨判王男無罪。記者張議晨／攝影

男子王瑞豐廿七年前被控與陳姓友人騎車搶劫，陳男被法院判無罪確定，但王男當時為軍人，卻遭軍事法院判刑五年，入監兩年多才假釋；他為爭取清白奔波廿多年，去年憲法法庭准予再審，高雄高分院昨天認定罪證不足，判決無罪，王男步出法庭情緒激動哽咽，直說是遲來的正義。

王瑞豐冤情得以洗刷，去年的憲法判決是一大關鍵，前大法官黃虹霞是當初判決主筆者，聽到獲改判無罪的消息，黃欣慰說「沒有讓我失望」。

去年卸下大法官職務後，黃虹霞仍持續關心此案，上月高雄高分院開庭，她特地南下旁聽，想給受冤的王男一點溫暖，見到王男的第一句話就說「對不起」；雖然錯誤不是她造成，但她認為自己身為司法的一員，有錯就應該改正。

一九九七年五月十八日，王瑞豐被控和陳男騎機車在高雄鳳山搶奪洪姓母女黑色皮包，警方循線查獲王送辦，案經國防部軍事法院審理，最後依共同搶奪財物罪判王男五年徒刑定讞，王男服刑二年多後假釋出獄。

至於陳男因非軍人，由普通法院審理，高雄地院雖依搶奪罪判他一年徒刑，但案件上訴後，法院勘驗人證、物證，認為證據不足，判陳男無罪確定，形成同一犯行，王男有罪，陳男無罪。

王瑞豐為爭取清白聲請大法官釋憲，一開始案件並非由黃虹霞負責，原本的負責大法官屆滿前仍無法決定是否受理，黃虹霞接手後，直覺認為要受理，「軍事法院和普通法院對同一案件的認定不同，人民能接受嗎？」

王瑞豐認為，兩人被指涉案是基於同一事實，他卻僅能就軍事法院判決「違背法令」部分上訴，不能就事實認定錯誤部分上訴，主張軍事審判法規定違憲，聲請釋憲後，憲法法庭雖認為合憲，但准予王男再審。

高雄高分院勘驗案發當時事證，認為被害人母女對於被搶地點、有無看到陳男臉部等指認證據陳述不一，且被害人女兒並未見到搶匪騎乘機車，是經母親口述車牌記下車號。

合議庭認定，被害人遭搶財物都未尋獲，也缺少王瑞豐與陳男銷贓的跡證，全案只有被害人單一指述，欠缺其他補強證據，撤銷改判無罪。律師邱顯智表示，他希望檢方別再上訴，讓全案就此確定。