影／金馬澎分署抽查輸台貨物 累計查獲逾3噸大陸香菇

金門走私香菇時有所聞，看準兩岸間香菇的價差，近來常有民眾不諳法規違規寄運大陸食品輸台，或不肖業者趁機將大陸劣質農產品輸台牟利，金門岸巡隊今天表示，從今年1月起迄3月20日止，料羅商港安檢所計查獲大陸香菇總重計3073.91公斤，數量相當龐大。

金門岸巡隊副隊長陳代安表示，料羅商港為金門對台灣本島唯一貨物輸運港口，近來常有民眾違規寄運大陸食品輸台，當中有不少是香菇，經統計今年1月1日起迄3月20日止，料羅商港安檢所計查獲大陸香菇307箱，總重計3073.91公斤，為強化邊境管制，金馬澎分署已針對返台航線之船舶、貨櫃及貨物加強安全檢查強度。

陳代安也表示，金門岸巡隊將加強抽查，以有效防杜未經許可的大陸農產品運送回台灣，保障國人食品衛生安全，也提醒民眾不要貪圖小利，以身試法。