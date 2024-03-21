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影／金馬澎分署抽查輸台貨物 累計查獲逾3噸大陸香菇

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門走私香菇時有所聞，看準兩岸間香菇的價差，近來常有民眾不諳法規違規寄運大陸食品輸台，或不肖業者趁機將大陸劣質農產品輸台牟利，金門岸巡隊今天表示，從今年1月起迄3月20日止，料羅商港安檢所計查獲大陸香菇總重計3073.91公斤，數量相當龐大。

金門岸巡隊副隊長陳代安表示，料羅商港為金門對台灣本島唯一貨物輸運港口，近來常有民眾違規寄運大陸食品輸台，當中有不少是香菇，經統計今年1月1日起迄3月20日止，料羅商港安檢所計查獲大陸香菇307箱，總重計3073.91公斤，為強化邊境管制，金馬澎分署已針對返台航線之船舶、貨櫃及貨物加強安全檢查強度。

陳代安也表示，金門岸巡隊將加強抽查，以有效防杜未經許可的大陸農產品運送回台灣，保障國人食品衛生安全，也提醒民眾不要貪圖小利，以身試法。

金馬澎分署也呼籲國人，依「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」規定，大陸農產品禁止以郵包方式寄送回台，也請不要購買來路不明、標示不清之食品或為牟取暴利而違反規定，如有任何問題或對所攜物品有其他疑慮時，可撥打海巡署「118」免付費服務專線電話予以諮詢，該署將竭誠為您服務。

為強化邊境管制，金馬澎分署已針對返台航線之船舶、貨櫃及貨物加強安全檢查強度。圖／金門岸巡隊提供
為強化邊境管制，金馬澎分署已針對返台航線之船舶、貨櫃及貨物加強安全檢查強度。圖／金門岸巡隊提供
為強化邊境管制，金馬澎分署已針對返台航線之船舶、貨櫃及貨物加強安全檢查強度。圖／金門岸巡隊提供
為強化邊境管制，金馬澎分署已針對返台航線之船舶、貨櫃及貨物加強安全檢查強度。圖／金門岸巡隊提供
金門岸巡隊今天表示，從今年1月起到昨天料羅商港安檢所計查獲大陸香菇總重計3073.91公斤。圖／金門岸巡隊提供
金門岸巡隊今天表示，從今年1月起到昨天料羅商港安檢所計查獲大陸香菇總重計3073.91公斤。圖／金門岸巡隊提供
金門岸巡隊今天表示，從今年1月起迄3月20日止，料羅商港安檢所計查獲大陸香菇總重計3073.91公斤，數量相當龐大。圖／金門岸巡隊提供
金門岸巡隊今天表示，從今年1月起迄3月20日止，料羅商港安檢所計查獲大陸香菇總重計3073.91公斤，數量相當龐大。圖／金門岸巡隊提供

金門 香菇 馬祖

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