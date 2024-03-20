聽新聞
test
0:00 / 0:00

南市議員施余興望涉賄選 二審無罪

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導

台南市山地原住民市議員施余興望被控分別以1萬、1萬5千元向錢姓婦人及鍾姓男子買票，分別被依涉行賄及受賄罪起訴，一審獲判無罪，檢方上訴二審，昨遭駁回。圖／本報資料照
台南市山地原住民市議員施余興望被控分別以1萬、1萬5千元向錢姓婦人及鍾姓男子買票，分別被依涉行賄及受賄罪起訴，一審獲判無罪，檢方上訴二審，昨遭駁回。圖／本報資料照

台南市山地原住民市議員施余興望被控選舉期間向錢姓婦人及鍾姓男子買票，檢方依涉選罷法行賄及受賄罪嫌起訴三人；一審判無罪，檢方上訴，台南高分院採信三人車馬費辯詞，認檢方舉證不足，昨天駁回上訴，維持無罪判決。仍可上訴。

施余興望被控賄選案，檢方民事部分也提當選無效之訴，台南高分院今年一月廿五日駁回檢方上訴，同樣採信其為車馬費，施余興望當選有效確定。

檢方指控，施余興望為前年底第四屆台南市議員第十三選舉區（山地原住民）選舉候選人，為求當選，同年九月七日下午四時許，在錢婦官田區住處交付現金一萬元，約定錢婦投票給他，錢婦也收下該款項。

施余興望又接獲鍾男來電後，同年十一月十日下午三、四時許，至鍾男新化區住處交付競選文宣、口罩及一萬五千元紅包，約定鍾男及親屬共同投票給他，鍾男也收受該款項。檢方認施余興望涉犯選罷法中投票行賄罪，錢婦及鍾男涉犯投票受賄罪。

台南高分院認為，施余興望雖坦承交付金錢給錢、鍾二人，但堅詞否認有行賄犯意，辯稱因山地原住民選民分散各地，該金錢是他請錢婦與鍾男拜訪選民輔選所需支出車馬費、工作津貼，不是賄款。

錢婦說，她覺得施余興望給的錢是補貼她幫忙輔選車馬費；鍾男則說，出獄回家看到施余興望拜票宣傳卡片，想從施余興望身上拿到好處，才打電話請施余興望過來，希望補貼他機車加油，才能幫施余興望拉票。

合議庭綜合施余興望等人歷次供述、通訊監察譯文內容，及施余興望所提出與錢婦間案發前對話錄音資料，顯示他為了請二人幫忙輔選及拜訪選民，分別交付一萬元、一萬五千元作為幫忙助選車馬費補貼等，是有所根據。

台南 賄選

延伸閱讀

金沙鎮僱員洩近千筆個資賣中國 判刑5年4月定讞

彰化芳苑鄉長、鄉代被控賄選 二審今判當選有效確定

拒絕米其林評鑑！日料名店「磯勢」提告禁止秘密客 二審官司又輸了

台南議員施余興望被控賄選 高分院認同是助選員車馬費判無罪

相關新聞

涉詐欺洗錢 花蓮市代會主席遭調查

刑事警察局去年偵辦詐欺案件，發現詐騙款項被陸續轉匯到人頭帳戶，其中有個帳戶竟是三連霸國民黨籍花蓮市民代表會主席李振瑋名下...

南市議員施余興望涉賄選 二審無罪

台南市山地原住民市議員施余興望被控選舉期間向錢姓婦人及鍾姓男子買票，檢方依涉選罷法行賄及受賄罪嫌起訴三人；一審判無罪，檢...

基隆1家棋牌社涉賭博 警方持搜索票查緝、負責人喊冤

基隆市黃姓男子經營的棋牌社，涉嫌提供籌碼讓賭客對賭，並以收取清潔費名義抽頭。警方掌握事證後持搜索票查緝，逮捕黃男、盧姓女...

保六警跑3千公尺4天後猝死…遺孀想領524萬保險金 判決結果出爐

保安警察第六總隊吳姓警員4年前參加3000公尺跑步測驗，返回監察院4天後猝死，遺孀認為吳是意外死亡，向南山人壽、新光人壽...

賭客現金藏飯鍋仍難逃法眼！市區賭場死灰復燃 警再度破獲

桃園中壢警分局於日前在轄內2度破獲去年曾查獲過的百家樂大型賭場，現場帶回含賭場負責人張男、荷官及男、女賭客共68人，並扣...

他拒和媽媽見面7年...反告弟弟爭4千萬遺產 亡母遺囑批「大逆不孝」

一名男子因母親拒絕作保而離家，長達7年對母親不聞不問，母親過世後連告別式都不參加，事後提告2名胞弟獨占遺產，但胞弟們拿出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。