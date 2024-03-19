無照保母月收萬八照顧男嬰 才7天就害嬰撞頭腦出血得賠44萬

嬰兒示意圖，與本案無關。示意圖／ingimage

台中陳姓女子未領有保母證照卻違法以每月1萬8000元收托1名未足歲男嬰，才照顧7天就讓嬰兒獨自在沙發上，自己去廚房泡牛奶期間男嬰滾落撞到前額，隔天見他吐奶、無力才送醫，被檢查出腦出血，法院刑事依過失傷害罪判陳女3月徒刑，民事判她應給付男嬰及其母親44萬多元，可上訴。

男嬰母親控訴，陳女2021年12月31日受託照顧她未滿1歲兒子，並每月支付陳1萬8000元，未料隔年1月7日晚上10點多陳女到廚房泡牛奶時，就將男嬰獨自放置在客廳沙發上，期間男嬰不慎滾落撞擊前額。

母親還說，兒子隔天1月8日出現溢奶、四肢無無力症狀，陳女這才將他送醫治療，結果就發現男嬰有腦出血、蜘蛛網膜出血及痙攣等傷害，最後經醫院通報警方才曝光；刑事部分，法院也已依過失傷害罪判陳女3月徒刑。

母親再就醫療、看護費用，並主張兒子至今還要定期回診，是否能完全康復還不知，也幼兒時期是關鍵發展期，因陳女過失可能造成嬰兒恐懼、焦慮及抑鬱等，對日後產生負面影響，再求償精神撫慰金50萬元，一共對陳求償54萬8000元。

對此，陳女沒到庭辯論，也未提出任何書狀聲明或陳述。台中地院審酌相關證據，認為男嬰及母親求償有據，依雙方職業收入學歷、侵害程度等，判陳女應給付男嬰及母親44萬8000元。

台中市社會局2023年8月4日也公告，陳女未領有保母人員技術士證及居家式托育服務登記證書，違法收費收托兒童，2022年1月7日因疏忽照顧，致幼嬰跌落撞擊地板造成嚴重腦傷，違反兒童及少年福利與權益保障法第49條第1項第15款規定，對兒少有不正當之行為。