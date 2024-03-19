生機綠能吸金40億負責人夫婦重判入獄 還要沒收「天價」犯罪所得

男子林朝騰和妻子洪玉票2008年成立生達綠能公司對外招攬會員，再透過合會、未上市股票保證買回等方式，吸金近40億元，最高法院依違反銀行法非法經營銀行業務罪判林、洪女各10年6月徒刑定讞，但沒收部分撤銷發回更審；台灣高等法院更一審今判決追徵林未扣案犯罪所得2億7050萬餘元、洪女2億7264萬餘元。

綠能是未來趨勢，政府也大力推行綠能政策，但龐大商機除造成生態隱憂之外，卻也引來弊案叢生，包括官員貪瀆舞弊、多起吸金犯罪，更讓不肖人士違法靠綠能賺取暴利，「綠能蟑螂」霸道橫行。

林朝騰2008年8月至2012年10月間，擔任生達綠能公司合鑫合會會長，以民間合會方式對外吸金，年化報酬率最高達220.8%。2012年8月開始，林朝騰等人推出未上市股票保證買回方案，年化報酬率為18.88%至29.41%，逾2000人受害，共吸金達39萬9377萬餘元。

林朝騰、洪玉票否認犯行，供稱他們經營生達綠能公司的過程中，已向律師諮詢確認過，他們並不知道違法，且是以民間互助會方式取得會款，不是收受存款，也無顯不相當利益。

台北地方法院一審依違反銀行法非法經營收受存款業務罪，判林朝騰、洪玉票各10年6月徒刑；高院二審認為林朝騰等人違法吸金，並將責任推諉他人，沒有反省、悔改之意，犯後態度難認良好，依銀行法非法經營銀行業務罪，且犯罪所得達1億元以上，判林朝騰、洪玉票各10年6月徒刑。