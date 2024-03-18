館長陳之漢被指「黑道」怒告吳欣岱 吳律師反擊：他承認混過竹聯幫

台灣基進黨台北市黨部主任委員吳欣岱前年在臉書發文，影射「館長」陳之漢是黑道，被提告求償10萬元並移除貼文、刊登勝訴判決等，一審判決陳之漢敗訴；案件上訴，台灣高等法院今開庭，雙方皆委任律師出庭，吳欣岱委任律師指出，館長本人曾承認年輕時混過竹聯幫，法院調閱前科紀錄，也可證明吳欣岱所言不假。

陳之漢主張，吳欣岱2022年12月在臉書「吳欣岱@台灣基進」粉絲專頁上貼文，指他「黑道的定義是什麼啊？成群結隊的有前科的人？那成吉思汗不就是一個幫派」、「還是你捐幾百萬之後，就可以跟大徒弟開直播恐嚇別人」、「幾百萬就能耍流氓哦」等語。

陳之漢認為，吳欣岱侵害名譽權，求償10萬元精神慰撫金、移除文章、在粉專刊登本案民事判決。吳欣岱認為，陳之漢為自願性公眾人物，曾接受媒體專訪時對於黑道標題未有任何反對意思，她的文章事對於陳之漢批評政府與黑道掛鉤及參與遊行，屬於合理評論，未侵害名譽權。

一審認為依文章上下文，吳欣岱的言論是針對陳之漢參與「黑道政府，蔡英文下台」遊行，及陳之漢曾捐款公益的意見，且陳之漢曾在媒體坦然面對自己過去的黑道歷史，言論提及「有前科」或黑道，應是可受公評之事，判決陳之漢敗訴。

陳之漢提上訴，高院今開庭，陳之漢委任律師指出，吳欣岱言論非屬善意，未經查證也非針對公益事項，已侵害陳的名譽權。吳欣岱律師則認為，言論是吳欣岱的意見表達，與公益事項有關，刑事部分也確定不起訴，且「成吉思汗」也不等於陳之漢本人，館長本人也曾承認年輕時混過竹聯幫，法院調閱前科紀錄，也可證明吳欣岱所言不假。

法官問及成吉思汗是健身房品牌、公司名稱，屬於不同的法人格，如何等同於陳之漢？館長律師指出，從前後文觀之，可知吳欣岱指「成吉思汗」即是陳之漢設立的健身館，且社會觀感也會認為成吉思汗等同於陳之漢，連帶損害陳之漢的權益。

法官再問媒體曾經報導陳之漢自承混過黑道，館長律師也說，那是館長陳述自身過去經驗，而吳欣岱是指陳之漢及健身館員工「現在」是從事不法犯罪之人。