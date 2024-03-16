男裝「這個」在前女友機車上 分手不快樂！57天後挨告

高雄24歲王姓男子與陳姓女子於去年分手，王男竟潛入陳女住家地下室，將GPS定位器裝設在陳機車排氣管上，直至57天後，陳因保養機車才發現，憤而報警；檢指出，長期下來，王可推知陳日常作息及行為，毫無隱密性，本周二橋頭地方法院依無故竊錄他人非公開活動罪，判王拘役40天。

判決指出，王坦承將定位器裝設在陳機車上，但辯稱，只有定位，沒有竊錄或拍攝陳隱私部位，矢口否認有何妨害秘密，王自陳，定位器會連結到他的手機，顯示在手機地圖上。

由於，依定位器回傳資料，王可知陳前往何處，做什麼事或見什麼人，長期下來，可窺知女方日常作息及行為模式，檢方認為，王已侵害陳欲保有隱私權的「非公開活動」，仍屬「竊錄」行為。