男裝「這個」在前女友機車上 分手不快樂！57天後挨告
高雄24歲王姓男子與陳姓女子於去年分手，王男竟潛入陳女住家地下室，將GPS定位器裝設在陳機車排氣管上，直至57天後，陳因保養機車才發現，憤而報警；檢指出，長期下來，王可推知陳日常作息及行為，毫無隱密性，本周二橋頭地方法院依無故竊錄他人非公開活動罪，判王拘役40天。
判決指出，王坦承將定位器裝設在陳機車上，但辯稱，只有定位，沒有竊錄或拍攝陳隱私部位，矢口否認有何妨害秘密，王自陳，定位器會連結到他的手機，顯示在手機地圖上。
由於，依定位器回傳資料，王可知陳前往何處，做什麼事或見什麼人，長期下來，可窺知女方日常作息及行為模式，檢方認為，王已侵害陳欲保有隱私權的「非公開活動」，仍屬「竊錄」行為。
法官審酌，王雖坦承犯行，但陳於偵查時表明，不願原諒，也沒有調解意願；兼衡王經濟能力，且過去並無前科紀錄等，依此判處他拘役40天，可易科罰金以1天千元折算。全案仍可上訴。
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