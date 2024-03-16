無期刑假釋再犯要服完殘刑 違憲
男子謝朝和犯強劫（強盜）而強姦罪遭判無期徒刑，服刑十八年假釋後，又因竊盜罪被判一年二月徒刑，假釋被撤銷，依修正後刑法須服廿五年殘刑，謝男認為相關假釋規定牴觸憲法，聲請釋憲；憲法法庭認為，未區別另犯罪情節輕重以分定不同殘餘刑期，違反人身自由保障，昨天判決違憲，兩年內失效。
目前因無期徒刑假釋卻再犯他罪或違反保安處分執行法規定者，依舊法須服廿年殘刑的有四十九人，依新法須服廿五年殘刑的有一百八十二人。其中有十四人聲請憲法審查，憲法法庭廢棄並發回最高法院，另一件為最高法院聲請解釋，這十五件案子應停審，等待修法。
另外廿一件聲請案，檢察總長得依職權或依聲請提起非常上訴；其餘服殘刑的受刑人，可對檢察官的執行指揮聲明異議。
一九九七年、二○○五年先後修正的刑法、刑法施行法分別規定無期徒刑假釋經撤銷，一律執行固定殘刑廿年、廿五年，有期徒刑執行完畢後，再接續執行他刑。
謝朝和一九八九年因強劫而強制性交，被依懲治盜匪條例（已廢除）判無期徒刑，關十八年後假釋，卻再犯竊盜罪被撤銷假釋，還得執行廿五年殘刑。謝男認為，這等於要他老死監獄，違反比例原則，且在舊法時期已完成「執行超過十年得假釋」要件，不應用後設的規定突襲，認為法律違反禁止溯及既往等原則，聲請釋憲。
憲法法庭認為，撤銷假釋的原因可能是另外犯罪，也可能只是違反保安處分，且犯罪的情節也沒有區分、沒考慮假釋期間更生計畫的執行成效，一律要受刑人關廿或廿五年殘刑不符比例原則，此部分違憲；至於違反不溯及既往、信賴保護原則駁回。
保護管束是為了管制、監督、輔導假釋中的受刑人，憲法法庭認為，違反保安處分執行法與故意再犯罪不能相提並論，一律執行廿、廿五年殘刑輕重失衡。不過，即使條文被糾正違憲，受刑人也不能聲請刑事補償、國家賠償或折抵他刑。
因受刑人假釋再犯比例上升，無期徒刑假釋門檻逐步提高至廿五年，撤銷假釋後殘刑固定廿五年，但國人多納悶「無期徒刑為何能假釋？」憲法法庭書記廳長楊皓清說，憲法法庭未干涉假釋政策，立法院是否可能取消假釋、要求終身監禁，屬立法者職權，但屆時也可能有人再聲請法規範解釋。
法務部指出，假釋期間再犯性質種類、撤銷事由情節的輕重，屬個案裁量「是否撤銷假釋」的考量因素，不應改變撤銷假釋後所應執行殘刑的判斷，否則有侵犯刑事法院確認刑罰權範圍核心之虞，法務部對憲法法庭判決表示尊重，將研議修正刑法規定。
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