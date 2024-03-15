無期徒刑撤銷假釋得執行20年或25年違憲 法務部：啟動修法作業
針對憲法法庭作成無期徒刑撤銷假釋執行殘刑違憲判決，法務部晚間說，雖曾表示執行殘刑規定合憲，但對判決結果尊重，也將著手研議修正刑法有關規定，以符合判決意旨並兼顧公平正義、社會安全。
法務部2023年12月19日在憲法法庭表達假釋不是國家憲法上的義務，而是立法者基於刑事政策所創設的制度，應尊重立法權，而且，現行撤銷假釋制度已依個案作層級化處理，受刑人有也有救濟權利，已符合正當程序的要求等。
法務部表示，假釋期間再犯性質種類、撤銷事由情節的輕重，屬於個案裁量「是否撤銷假釋」的考量因素，不應改變撤銷假釋後所應執行殘刑的判斷，否則有侵犯刑事法院確認刑罰權範圍核心之虞。
不過，憲法法庭既已認定無期徒刑假釋經撤銷後應一律執行固定殘餘刑期20年或25年的規定違憲，基於權力分立的原則，法務部對憲法法庭的判決表示尊重。
法務部說，現已將憲法法庭判決結果轉知所屬檢察機關、矯正機關妥為因應，並將依判決意旨於期限之內完成修法工作，就判決中認為違憲部分，將著手研議修法。
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