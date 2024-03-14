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「吸乳法官」縱橫20年沒人敢碰？ 系統性包庇司法院這樣說

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

士林地院法官蔡明宏涉性騷擾、強制猥褻多名女下屬，期間長達20年、被害人數眾多，監察院12日彈劾，移送懲戒法院。監委鴻義章指，本案也發現司法院、地方法院的結構性、系統性包庇問題，將再進一步調查。司法院傍晚表示，已針對當年的行政處置措施是否妥適調查，若有不當，當勇於自我反省，不包庇、不護短。

監委高涌誠、紀惠容、鴻義章上午舉行記者會。高涌誠指出，蔡明宏身為士林地院資深法官，且長期擔任審判長、行政庭長等重要職務，卻未能潔身自愛，還利用職場上優勢地位，性騷擾及強制猥褻多名女性下屬得逞。

高涌誠說，本案是監察院有史以來僅見，利用權勢性侵、性騷擾行為最嚴重的，期間長達20年、被害人數最多，過去調查過的案子行為態樣都沒蔡明宏這麼誇張，經詳實調查，審查會討論後才全票通過彈劾。

對於遭疑有「結構性、系統性包庇」，司法院表示尊重監察委員職權行使，重申對於少數違法失職的法官，始終抱持絕不寬貸、從嚴處理的立場，藉以維繫司法尊嚴，捍衛一個更加值得社會信賴的司法。

對於當年的行政處置使否失當，時任首長是否失職，司法院表示會積極檢討、糾正過往的錯誤。

司法院表示，為提升司法人員性別平權意識、營造友善職場，2018年訂定「司法院及所屬機關人員性別主流化訓練計畫」，明定司法人員每年應接受性別平等訓練，日後也將持續宣導並推動相關各項行政措施，深化同仁理解職場、性別平等、性騷擾防治與性別友善職場概念，建構更為健康友善的職場環境，避免類似事件發生。

士林地檢署起訴指出，2007年間蔡擔任行政庭長時，開車載女書記官上陽明山，至人車稀少避車彎，於車內涉環抱、頭貼胸部吸吮，女書記官氣憤制止，蔡稱「再5分鐘就好」。前年11月，蔡邀約一女法官到陽明山土雞城用餐後，開車至避車彎稱「頭暈需要暫時休息」，涉用力揉捏女法官左手腕，又涉掐捏大腿，隔褲子摳碰私處。高涌誠指現在共有5件違失，希望以後不要再有這樣的法官，要職務法庭給予最嚴厲懲處。

法官蔡明宏性騷擾的女同仁已達5人，監察院通過彈劾，蔡稱遭「集體誣陷」。資料照片。記者王宏舜／攝影
法官蔡明宏性騷擾的女同仁已達5人，監察院通過彈劾，蔡稱遭「集體誣陷」。資料照片。記者王宏舜／攝影

司法院 性別 職場

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