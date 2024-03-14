台中男醉倒路旁遭警關心 又騎機車逆向被同一警攔下
台中1名男子醉倒路旁，巡邏員警上前關心提醒回家休息，沒想到半小時後醉男騎機車逆向行駛遭同一員警攔下；警方今天表示，當時發現竟是剛醉倒路旁男子，依違反公共危險罪嫌送辦。
台中市警察局第四分局大墩派出所日前執行勤務時，在南屯區大觀路與大業路口發現26歲潘姓男子騎機車跨越雙黃線逆向行駛，隨即上前攔查。
警方指出，員警攔下後，一眼認出潘男於半小時前醉倒路旁，當時員警還好心提醒趕快回家休息，沒想到再次見到潘男，他竟已違規騎車上路，經實施酒測，酒測值0.63mg/l，已超標，依違反公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。
警方進一步了解，從事外送員的潘男，與友人相約夜店小酌，結束後因不勝酒力倒在路旁，被當時巡邏警員發現，還特意過去關心，善意勸告潘男氣溫低避免受凍，並提醒不要酒後駕車。
警方表示，當時潘男回應說會搭朋友的車回去，沒想到酒醒後卻騎上自己的機車回家，被同一員警查獲，當場尷尬不已，面露無奈，酒測超標駕照被吊扣將無法再從事外送工作，更因此背上前科，對於自己行為懊悔不已。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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