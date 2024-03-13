吳子嘉開庭再酸貪汙未遂6500萬美元 陳時中怒批吳「惡意汙衊」

美麗島電子報董事長吳子嘉在政論節目說「蘇貞昌政府、陳時中部長靠疫苗A了一億美元」，被陳時中提告求償1000萬元，台北地方法院今傳喚陳時中行當事人訊問；吳子嘉庭末「酸」陳時中是貪汙未遂犯，採購價差6500萬元，陳時中則回應是「惡意污衊」。

陳時中庭後受訪指出，防疫團隊非常辛苦，每一步都戰戰兢兢在努力，卻被惡意拼湊的言論來汙衊是「貪汙犯」、「A了一億美元」、「貪汙未遂犯」、「不要臉」，對團隊心神打擊非常大，對他的名譽、人格權造成極大傷害。

陳時中表示，況且今天庭上也說過，幾個拼湊證據，其實吳子嘉能夠清楚分辨是不相干的，卻沒有盡查證義務或在邏輯清楚的情況下確信為真實，只是為了譁眾取寵惡意傷害，而說出這樣的言論來，希望法院能夠明察，「還我們清白」。

媒體問及吳子嘉開庭時「酸」他貪汙未遂6500萬美元，陳時中表示，大家都知道購買東西數量與時程很重要，郭台銘是以購買1500萬劑談價碼，而非500萬劑，數量差距大；另政府與BNT總公司洽談是訂3月供應，而郭台銘是9月供應，時間上也差很多。

他說，那時候若說一劑50美元、一月供應，他也願意買，3月與9月是不同的概念，數量500萬劑、1500萬劑也差很多；再者，買貴跟貪汙未遂是不同，任何人買貴了被說是貪汙，邏輯上講不通，完全是惡意汙衊。

吳子嘉5月20日在直播節目中表示「蘇貞昌政府、陳時中部長A了1億美金」、「就是白白貪汙了近30億台幣」、「陳時中是貪汙犯」、「這種錢你也敢A？陳時中不要臉到了極點」。陳時中主張吳子嘉的言論侵害他的名譽、人格權，要求賠償1000萬元。