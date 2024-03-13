苗栗縣長鍾東錦被控違反選罷法 二審認當選有效理由曝

苗栗縣長鍾東錦、大湖鄉代謝見德及林裕欽、大湖村村長傅顯榮等4人，被檢方指控涉嫌違反選罷法，提出當選無效之訴，一審判謝、傅當選無效，鍾與林則獲當選有效，此案上訴台中高分院後，今天審結，除認定鍾、林當選有效之外，也廢棄謝、傅一審當選無效判決，改判當選有效，全案確定。

二審認定，檢察官所舉證據尚不能證明陳男、丘女、謝男有為鍾東錦交付賄賂，以及鍾東錦對該3人賄選行為知悉並有參與之事實，且檢察官未就鍾東錦違反選罷法之行為起訴，另對陳男、丘女交付賄賂罪嫌雖有提起公訴，但經法院判決無罪。

至於檢察官主張謝男、鍾東錦有共犯交付賄賂犯行部分，更未據檢察官對謝男、鍾東錦提起公訴。則在刑事追訴程序，檢察官既都未能就鍾東錦就交付賄賂犯行有「共同參與、授意或同意等不違背其本意」等情形為舉證，法院實無從率認檢察官主張鍾東錦有賄選行為屬實，認事證不足，駁回檢方上訴，判當選有效確定。

其餘謝見德、林裕欽、傅顯榮涉違反選罷法部分，二審也認為，檢方舉證證據，無法證明三人有與買票者有犯意聯絡，或是有何共同參與、授意或同意等不違背其本意的情形，因此判謝等3人當選有效，全案確定。

判決指出，前年底的地方選舉，鍾東錦當選為縣長、謝見德及林裕欽當選為鄉民代表、傅顯榮當選為村長，不過檢方調查，鍾東錦等4人競選團隊中的陳男，在前年11月中旬某日，委由林男先後轉交現金2000元、4000元給丘女，請託丘女及其家人投票支持謝見德、傅松琳（未當選）、傅顯榮。

其後陳男又在前年11月24日交付現金1.4萬元給丘女，請丘女協助買票，丘女受託後，在同日晚間6時許交付現金1萬元給張女，請託張女及其家人投票支持傅松琳及傅顯榮；同日稍晚丘女又至林女住處交付其現金4000元，請託林女及其配偶投票支持鍾東錦、傅松琳、謝見德、林裕欽、傅顯榮。