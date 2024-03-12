體壯3美軍不惹事 澎湖3醉客聚眾打人下場出爐

美國特種部隊3名軍人去年在澎湖訓練國軍特種部隊戰技期間，到馬公市某大樓，與消費結束正準備離去的3名酒客碰撞，雙方因語言不通，遭3名酒客毆打成傷。澎湖地方法院審理後，依妨害秩序罪，判處3人有期徒刑6月，得易科罰金。全案可上訴。

判決書指出，劉姓、莊姓、呂姓3名男子，去年12月25日晚間，偕同莊姓、陳姓2女子，在馬公市中正路某娛樂大樓6樓的越南店消費，直到隔天凌晨1時許，消費結束準備搭乘電梯離去，在電梯口與上樓的3名美軍發生推擠碰撞，他們因帶醉意，又與3名美軍言語不通而發生糾紛。

劉姓、莊姓2男子先徒手毆打其中1名美軍，另2名美軍立即將雙方隔開，3名美軍不願惹事，要搭電梯離開，不料，呂姓男子竟持木椅及滅火器，攻擊這3名美軍，其中1人頭部擦挫傷。

3名美軍個個體格健壯、體能佳。由於AIT對這些美軍的紀律要求嚴格，因是到澎湖訓練國軍特種部隊戰技，不願惹事，當警方據報到場，不願提告訴，但警方仍依刑法妨害秩序罪，在公共場所聚集3人以上實施強暴罪，將劉、莊、呂等3人移送法辦，後由檢方起訴。