「光頭」水電工改電表！3年詐電費4千萬 12人遭士檢起訴

士林地檢署與刑事局破獲改電表竊電集團，微型基地台業者、出租套房、餐酒館等，3年間找水電工改電表、磨損計量齒輪刻度等方式，降低電表計量度數，詐騙台電公司電費超過4千萬元，士檢今依加重詐欺罪嫌起訴焦男、黃男等12人，其餘不知情的24人獲不起訴。

起訴指出，焦男、黃男透過曾任職中華電信的林男介紹，知悉可買屋、租屋，再出租給電信業者架設基地台獲利，2017年起經營營微型基地台事業，並找來熟知竊電手法的水電工涂男，改電表竊電，涂男陸續透過朋友賴男引見「想省電費」的張、林、龔、劉、陳等人改電表。

綽號「光頭」的涂姓水電工稱，他用老虎鉗子， 破壞電表箱封印鎖、撬開封印鉛、回撥、磨損電表計量齒輪刻度，彎曲電表內指針，使其轉速變慢，讓商家少繳電費；改電表可收取5千至2萬5千元等報酬，共從黃、焦、林3人獲利120萬元，從張等商家則獲14萬5千元等。

台電公司提告後，檢警從2022年12月間起追查，在台北、新北、桃園、屏東等地，執行7波、搜索共計37處，陸續查獲改電表詐電犯嫌，包含經營微型基地台、出租套房、民宿、餐酒館、理髮店及當鋪商家等，此集團竊電情節嚴重，詐得電費逾4千萬元。