謝龍介爆料政務官入府談阿扁 蔡清祥：沒有討論特赦的事　

準總統賴清德對是否特赦前總統陳水扁態度保持正面，府院高層是否對此已有定見眾說紛云；國民黨立委謝龍介今天爆料稱，法務部長蔡清祥曾入府討論，蔡清祥沒有否認入府，但表示沒有討論到特赦的問題。

謝龍介在立法院司法及法制委員會中表示，他有消息來源指蔡清祥曾在今年1月時進入總統府，且討論的是陳水扁特赦有關事宜，謝向蔡清祥查證「總統府有沒有發公文要求法務部研議？」

謝龍介說，消息來源明指入府的是政務官，而蔡清祥的長相「英俊」，他的消息來源應該不會看錯；謝說，如果沒有入府討論特赦，「那麼總統府有透過行政院請法務部研究特赦嗎？」