謝龍介爆料政務官入府談阿扁 蔡清祥：沒有討論特赦的事
準總統賴清德對是否特赦前總統陳水扁態度保持正面，府院高層是否對此已有定見眾說紛云；國民黨立委謝龍介今天爆料稱，法務部長蔡清祥曾入府討論，蔡清祥沒有否認入府，但表示沒有討論到特赦的問題。
謝龍介在立法院司法及法制委員會中表示，他有消息來源指蔡清祥曾在今年1月時進入總統府，且討論的是陳水扁特赦有關事宜，謝向蔡清祥查證「總統府有沒有發公文要求法務部研議？」
謝龍介說，消息來源明指入府的是政務官，而蔡清祥的長相「英俊」，他的消息來源應該不會看錯；謝說，如果沒有入府討論特赦，「那麼總統府有透過行政院請法務部研究特赦嗎？」
蔡清祥備詢時沒有否認曾經進入總統府，但回應謝龍介說「沒有為特赦案開會」，也否認受到行政院囑託研究特赦議題，「因為特赦是總統的特權」。
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