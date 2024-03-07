40分鐘性交易實得只有100元 泰女不甘報警破艷窟

嘉義縣張姓、鄧姓男子涉嫌召募2名泰國籍女子來台賣淫，每次性交易40分鐘，扣除機票、抽頭後泰女只拿到100元，2名泰女不甘剝削報警，只經營1天即被警方循線搗破艷窟，法院依妨害風化罪將2人各判處4月徒刑，2名泰籍女子送移民署專勤隊。

分別從事房仲、網拍的張男、鄧男透過鄧男泰籍女友（通緝中）召募2名泰國籍女子來台涉嫌賣淫，張男於去年4月1日承租房屋容留2名泰女，同年7月13日起，2名泰女開始接客，每1次性交易40分鐘，費用1800元至2200元不等，張男抽頭400至800元、鄧男抽頭300元，泰女可賺取1100元，但扣除1000元抵償入境機票費實得只有100元，隔天2人決定不願再接客並報警，警方因而查獲，將張、鄧2人依妨風化罪嫌法辦，2名泰國籍女子移送移民署專勤隊。