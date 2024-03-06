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張淑晶被控偽造父母簽名一審無罪 檢方上訴今卻因這事庭期取消

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

女房東張淑晶被控在民事委任狀上偽造父、母親簽名，聲稱將代理父、母親對胞兄張振盛強制執行不動產，檢方依行使偽造私文書罪起訴張女。台北地方法院審理時，張女主張無罪，法官認檢方舉證不足，判無罪。檢方上訴，台灣高等法院原定今行準備程序，張淑晶目前服刑中，但因「借提不到」，庭期取消。

據了解，2020年張淑晶稱受到父、母親的委任，對張振盛聲請強制執行，法院因此核發執行命令，查封張振盛不動產執行其中的16萬元，張振盛曾提出債務人異議訴訟。

不過，辦理強制執行16萬元案的法官認為，張淑晶不能證明委任狀上父、母親的簽名為真正，也不能證明張淑晶與父母有合意成立債權讓與契約等，判決強制執行程序撤銷，張振盛後來控訴張淑晶偽造文書，由檢方偵查。

張淑晶在偵查中供稱，債權是她父、母親的「救命錢」才會移轉，且父親後來因為她的幫忙親筆寫下感謝狀，否認偽造雙親的簽名，但檢察官仍依偽造文書罪起訴她。

一審雖判張女無罪，但檢方上訴，高院原定今天下午3點行準備程序，不過因另案服刑中的她因「借提不到」，高院取消今天的庭期。

張淑晶。本報資料照片
張淑晶。本報資料照片

偽造文書 張淑晶 強制執行

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