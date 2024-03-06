快訊

「00940我預估首配0.07元」！他這樣解釋：三個月都維持這水準就考慮布局

臉書、IG大當機稱「技術問題」不單純？急逼他們跳出來自首：我們幹的

FB全球當機也沒在怕？祖克柏「倒不了」的獲利底氣

藍營某立委前服務處主委涉賄選 桃檢起訴求重刑

中央社／ 桃園6日電

國民黨籍某平地原住民立委的前桃園市競選服務處洪姓主任委員涉嫌以每票新台幣2000元賄選，桃園地檢署今天偵結起訴，審酌洪男犯罪態度不佳，求處重刑及褫奪公權。本報資料照／記者陳恩惠攝影
國民黨籍某平地原住民立委的前桃園市競選服務處洪姓主任委員涉嫌以每票新台幣2000元賄選，桃園地檢署今天偵結起訴，審酌洪男犯罪態度不佳，求處重刑及褫奪公權。本報資料照／記者陳恩惠攝影

國民黨籍某平地原住民立委的前桃園市競選服務處洪姓主任委員涉嫌以每票新台幣2000元賄選，桃園地檢署今天偵結起訴，審酌洪男犯罪態度不佳，求處重刑及褫奪公權。

桃園地檢署今天向媒體表示，洪男擔任某國民黨籍平地原住民立委候選人的桃園競選服務處主任委員期間，涉嫌向平地原住民現金買票賄選；檢調今年1月10日發動搜索、拘提洪男到案，經檢察官訊問後聲請羈押獲准。

桃檢指出，洪男為讓這名立委候選人當選，在去年12月31日、今年1月1日，涉嫌分別以每人2000元的對價賄選。這名立委候選人在1月19日經中央選舉委員會公告當選為第11屆平地原住民立法委員。

桃檢表示，洪男依違反公職人員選舉罷免法提起公訴，並審酌洪男先前曾因現金買票賄選遭判刑，且在搜索當天湮滅手機，犯後矢口否認犯行等，犯罪態度不佳，求處重刑及褫奪公權；陳姓選民及黃姓選民以投票受賄罪嫌，一併提起公訴。

原住民 國民黨 桃園 賄選

延伸閱讀

男子不滿垃圾車未停等、打傷清潔隊員 桃檢起訴

9旬老翁被客運門夾住後跌倒受傷 桃檢起訴駕駛

黑幫堂主擁45把長短槍 桃檢求刑14年併科罰金300萬

辦餐會、送紅酒賄選？羅東鎮長吳秋齡當選無效之訴 最終結果出爐

相關新聞

為拚打流感疫苗績效竟銷毀1.3萬劑 三重衛生所3護理師降級、記過

新北市三重區衛生所護理師蕭世昕、林婉渝、林怡君為拚流感疫苗施打績效，除浮報注射數量，為避免東窗事發還銷毀1.3萬餘劑流感...

男選前PO文批蕭美琴沒台灣身分證獲不起訴 檢：未符合真正惡意原則

今年總統大選前，準副總統蕭美琴疑似雙重國籍引發重大爭議，新北市土城區一名蔡姓男子，於去年12月5日中午時分，以本名登入個...

高虹安律師反擊！批檢察官不記有利證言 要求為「勘驗花3年」道歉

台北地院審理新竹市長高虹安涉貪汙案，今天起密集開庭近3個月，高虹安質疑偵查檢察官勸諭共犯認罪違法、聲請勘驗光碟，法官今天...

竹市多名里長北上聲援高虹安 里長王泰山：不該被冤枉

新竹市長高虹安因立院助理費涉貪案件今天請假，一早赴台北地方法院出庭，法院外聚集十多名里長聲援，在高虹安到場時高呼「市長加...

台南消防車出勤撞死騎車男大生...60萬和解、消防員獲緩刑

台南消防局林姓消防員5年前駕駛消防車出勤，經北區東豐路段交岔路口時，與古姓男大生騎乘機車擦撞，致古傷重不治，一審認他犯過...

影／「酒國昆凌」神隱後現身 淚訴別聽這3字就覺她詐騙

有「酒國昆凌」外號的張姓女子曾因詐騙富商被判緩刑，近期又有周刊報導稱她重出江湖自稱台中市議長張清照乾妹，透過包養網站認識...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。