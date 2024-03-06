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苗栗縣議員黃聲全「這餐我請」涉賄 今判當選無效確定

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣議員黃聲全被控在前年選舉期間前，2次招待選民餐宴，在包廂內向選民宣稱「這餐我請」，一審黃被認定違反選罷法，判刑3年10月、褫奪公權5年，民事部分在去年5月間，被判當選無效，民、刑事部分都上訴台中高分院，刑事部分近日宣判，仍維持一審認定，駁回上訴，民事部分，台中高分院今宣判，仍判當選無效，當選無效部分確定。

檢警調查，黃聲全在前年選舉期間，涉在9月19日晚間7時許，在其有實質掌控全的休閒釣蝦場內，向馮姓女子等有投票權選民的包廂內，向馮女等人敬酒、拜票，還在馮女等人用餐結束欲結帳時，走進馮女包廂直說「這餐我請，拜託你們支持我」，讓馮女等人不用支付2400元餐費。

另外，陳姓男子為讓黃聲全當選，也在前年10月23日晚間7時許，在該間釣蝦場內，以每桌3000元的對價席開兩桌，宴請有投票全的選民等多人，黃聲全還在選民聚餐時，前往敬酒、拜票，以尋求選民支持，現場馮女等人基於收受不正利益，而許以投票權，為一定行的之犯意收受之。

刑事部分，一審認為，黃聲全在案件審理時，矢口否認犯行，審酌選舉制度選賢與能，影響國家根基及人民權利至深且鉅，不應使金錢或其他利益介入選舉，抹滅民主政治真意，依公職人員選舉罷免法交付不正利益罪，量處黃聲全3年10月徒刑，褫奪公權5年，其餘涉案人判刑4月至2年徒刑，部分獲緩刑，黃上訴二審後，仍維持一審原判。

苗栗縣議員黃聲全涉嫌違反選罷法，二審今判黃當選無效。圖／取自議會直播畫面
苗栗縣議員黃聲全涉嫌違反選罷法，二審今判黃當選無效。圖／取自議會直播畫面

投票 拜票 當選無效 選罷法

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