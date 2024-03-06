快訊

五月畫會為何躲過戒嚴震盪？背後靠山與老蔣、陳誠有關

她曝蘋果Vision Pro用1個月「找不到買它的理由」：只在這1情境有用

107歲前都還能獨立生活！ 美國最長壽人瑞分享樂活秘訣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拿走心儀女子安全帽想告白 嘉義男被當小偷送辦...法官判無罪

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣張姓男子為引起心儀的女子注意拿走她的安全帽，留下自己安全帽、告白紙條及小禮物；女子因安全帽不見，又在機車上發現陌生人安全帽、可疑物品，因而報警。警方循線找到張男，張男辯稱是要向女子告白，檢警方訊問後依竊盜罪嫌法辦。不過，法官採信張男告白說辭判無罪。可上訴。

年約26歲張男去年7月6日下午3點多，在嘉義縣朴子市某早餐店前，把女騎士的安全帽取走，留下自己的安全帽在座墊上，還留下3張紙條（告白、電話號碼、LINE帳號）、藍芽音箱、眼影盒等的紙袋掛在機車把手，女子發現安全帽不見，又看到陌生人安全帽、車把手上的可疑物品後，即向警方報案，警方循線找到張男。

警詢時張男供稱，看過女騎士3次，曾在附近早餐店向她打呼，但沒有回應，因為想認識她、留聯絡電話給她，紙袋內的藍芽音箱、眼影盒、除塵物、廣告紙是要送給她的，將她的安全帽收到自己住處保管，是擔心路人會動到她的安全帽，紙袋內有留聯絡方式給她，想要藉此認識她。

檢方複訊時，張男供稱，以為女騎士是之前認識的異性，有寫情書給她，因為她不理采，才把自己的安全帽放在車上交換，送她藍芽音箱、眼影盒、除塵物、廣告紙，並不是竊盜。檢方仍依竊盜罪嫌提起公訴。

法院審理，查張男除將女子安全帽取走外，另留下有2個突起耳朵造型安全帽於車上，他留下3張紙張，分別記載「第一眼看到妳 就喜歡上妳 妳的安全帽>< 我幫你保管了 先戴我的貓貓 美女 妳真的很正 這是我的心意 請收下。我想和你（在一起）…Honey I miss you.」、「LINE簽名小語：0000我愛你 IG：000000000喵愛」、「LINE：000000000 love I 電話：0000000000」等字，如張男有意竊取安全帽，也不需要將自己安全帽及藍芽音箱等物品置於女子機車上，還刻意留下字條，表明自己就是取走安全帽的人，又提供聯絡方式，等待女子與他接洽？

又紙條上記載「妳的安全帽>< 我幫你保管了 先戴我的貓貓」等字，顯然將女子的的安全帽取走帶回住處的目的，是為追求女子，暫時保管安全帽，希望能與他聯絡，並將自己安全帽讓她使用，待聯繫見面後，再將安全帽歸還，並沒有占為己有的意圖。因此認為無罪。

男子追求女子想到調換安全帽招式，卻被認為是小偷送辧，幸好法官判他無罪。圖／本報資料照片
男子追求女子想到調換安全帽招式，卻被認為是小偷送辧，幸好法官判他無罪。圖／本報資料照片

告白 安全帽 竊盜

延伸閱讀

他看A片不戴耳機引殺機 遭鄰居暴打3個月後撒手人寰

租金貴！「4種店」仍屹立不搖 網揭賺錢真相：孫子每人擁5房

高雄姊妹淘機車雙載 後座沒戴安全帽被警攔查害慘2人

空軍士官長逾期收假！爆打值星官巴掌、砸安全帽下場慘了 確定丟工作

相關新聞

KTV毆藝人修杰楷、王柏傑男被起底 統促黨成員、過去曾打記者

藝人修杰楷和王柏傑今天凌晨和友人在台北市忠孝錢櫃KTV聚會，卻因為林姓友人與統促黨成員陳亞豪，在電梯內起口角，遭陳亞豪帶...

高虹安聲請勘驗偵查光碟 鎖定「她」的供證盼翻轉案情

台北地院審理新竹市長高虹安涉貪案，今天起密集開庭近3個月，高虹安將連續以被告、證人身分到庭；高虹安質疑偵查檢察官勸諭共犯...

台南男轉傳總統大選「熱騰騰的作票影片」 這原因裁定不罰

台南周姓男子今年1月17日由臉書社群網站上某帳號轉傳「屏東146，票匭倒票底板下有多張選票」影片至Dcard平台，質疑總...

高雄建管處副處長收賄護航建商 家中搜出百萬現金…更二審判囚

高雄建管處前副處長李政賢被控收賄百萬元，檢廉人員當時搜索時，在住處扣到大批洋酒和紅包，李一審被依貪汙等罪處6年8月徒刑，...

林益世6300萬官司不妙…竟以「這理由」聲請法官迴避 遭打臉了

國民黨前立委林益世收受爐渣業者6300萬元，施壓公營事業人員，更一審依公務員假借職務恐嚇得利罪判4年10月徒刑，最高法院...

不滿樓下太吵丟酒瓶砸BMW 車主索賠55萬反遭告詐欺

高雄孫姓男子不滿鄰居製造噪音，從4樓往下丟酒瓶，砸傷林男也損及林男的BMW轎車，孫男被依傷害罪處拘役30天確定，事後林男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。