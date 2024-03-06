拿走心儀女子安全帽想告白 嘉義男被當小偷送辦...法官判無罪

嘉義縣張姓男子為引起心儀的女子注意拿走她的安全帽，留下自己安全帽、告白紙條及小禮物；女子因安全帽不見，又在機車上發現陌生人安全帽、可疑物品，因而報警。警方循線找到張男，張男辯稱是要向女子告白，檢警方訊問後依竊盜罪嫌法辦。不過，法官採信張男告白說辭判無罪。可上訴。

年約26歲張男去年7月6日下午3點多，在嘉義縣朴子市某早餐店前，把女騎士的安全帽取走，留下自己的安全帽在座墊上，還留下3張紙條（告白、電話號碼、LINE帳號）、藍芽音箱、眼影盒等的紙袋掛在機車把手，女子發現安全帽不見，又看到陌生人安全帽、車把手上的可疑物品後，即向警方報案，警方循線找到張男。

警詢時張男供稱，看過女騎士3次，曾在附近早餐店向她打呼，但沒有回應，因為想認識她、留聯絡電話給她，紙袋內的藍芽音箱、眼影盒、除塵物、廣告紙是要送給她的，將她的安全帽收到自己住處保管，是擔心路人會動到她的安全帽，紙袋內有留聯絡方式給她，想要藉此認識她。

檢方複訊時，張男供稱，以為女騎士是之前認識的異性，有寫情書給她，因為她不理采，才把自己的安全帽放在車上交換，送她藍芽音箱、眼影盒、除塵物、廣告紙，並不是竊盜。檢方仍依竊盜罪嫌提起公訴。

法院審理，查張男除將女子安全帽取走外，另留下有2個突起耳朵造型安全帽於車上，他留下3張紙張，分別記載「第一眼看到妳 就喜歡上妳 妳的安全帽>< 我幫你保管了 先戴我的貓貓 美女 妳真的很正 這是我的心意 請收下。我想和你（在一起）…Honey I miss you.」、「LINE簽名小語：0000我愛你 IG：000000000喵愛」、「LINE：000000000 love I 電話：0000000000」等字，如張男有意竊取安全帽，也不需要將自己安全帽及藍芽音箱等物品置於女子機車上，還刻意留下字條，表明自己就是取走安全帽的人，又提供聯絡方式，等待女子與他接洽？

又紙條上記載「妳的安全帽>< 我幫你保管了 先戴我的貓貓」等字，顯然將女子的的安全帽取走帶回住處的目的，是為追求女子，暫時保管安全帽，希望能與他聯絡，並將自己安全帽讓她使用，待聯繫見面後，再將安全帽歸還，並沒有占為己有的意圖。因此認為無罪。