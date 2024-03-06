高虹安涉貪疑檢察官違法訊問 法院今天勘驗偵查光碟

台北地院審理新竹市長高虹安涉貪案，今天起密集開庭近3個月，高虹安將連續以被告、證人身分到庭；高虹安質疑偵查檢察官勸諭共犯認罪違法、聲請勘驗光碟，法官今天將讓檢、辯雙方「有限度」勘驗偵查光碟。

前次準備庭中，高虹安的律師團不斷主張偵查檢察官勸被告認罪違法，公訴檢察官認為依最高法院見解，檢方考量被告態度向法院求處緩刑屬合法偵訊，與誘導、不正訊問無關，今天勘驗時，檢、辯可能再有法律意見攻防。

依審理計畫，高虹安必須從今天起直到5月29日不停出庭，合議庭安排末3次庭期進行辯論程序後結案；依本案「規模」，今年7、8月合議庭完成一審判決並宣判的機率很高。

貪汙案被告是高虹安、高的前國會辦公室主任陳奐宇、前行政主任黃惠玟、前法務主任陳昱愷、綽號「水母」的前公關主任王郁文；陳奐宇、黃惠玟、陳昱愷已認罪，高虹安、王郁文否認犯罪。

陳奐宇、黃惠玟、陳昱愷沒有聲請證據調查，高虹安、王郁文聲請傳喚多名證人，大多數已獲合議庭裁准，證人們將陸續作證。

高虹安4月10日上午會以被告、證人2種身分出庭，將掀案情一波高潮，4月17日合議庭預計傳喚高虹安的友人李忠庭作證，李也涉案但獲不起訴處分確定，他與高虹安的關係匪淺，證詞預計更受關注。

高虹安被控虛報、浮報助理酬金、加班費46萬30元，台北地檢署2023年8月14日依貪汙、偽造文書2罪起訴高虹安、陳奐宇、黃惠玟、陳昱愷、王郁文5人，高虹安如一審判決有罪，將丟失新竹市長資格。

【中央社 台北6日電】

台北地院審理高虹安涉詐領助理費案，去年已陸續傳喚高虹安及4名助理。北院今天再開準備程序庭，勘驗筆錄的錄音錄影光碟，預計今年5月底辯論終結。

根據規劃，合議庭預計今天與13日上午勘驗筆錄的錄音錄影光碟；3月27日上午、4月10日全天、4月17日上午詰問證人（共同被告部分）；4月17日下午、5月15日上午詰問證人；5月15日下午、5月22日全天、5月29日上午言詞辯論。

新竹市長高虹安被控在立法委員任內自民國109年2月27日起至109年11月止，要求公費助理黃惠玟等人配合，以虛報或浮報助理每月受領酬金、加班值班費到預算上限金額，並將虛報或浮報的差額繳回給高虹安，供高虹安自行決定用途及運用。

台北地檢署統計，高虹安浮報助理酬金及加班費，總計詐得新台幣46萬30元，依貪污治罪條例公務員利用職務上之機會詐取財物罪、刑法使公務員登載不實罪嫌起訴高虹安、黃惠玟及前助理陳奐宇、陳昱愷、王郁文等5名被告。

台北地方法院於去年9月25日、10月2日、11日先後傳喚5名被告進行準備程序。黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷在庭訊時均認罪，對檢察官起訴事實均不爭執，並請法官依法減刑且宣告緩刑。王郁文、高虹安則否認犯罪。