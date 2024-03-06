香港旭暉集團吸金50億美金 台灣公司12人全獲交保

澳豐金融集團去年爆發非法販售澳豐AA基金吸金案，連已故總統李登輝女兒李安妮都受害。調查局清查發現，全案幕後首腦是香港旭暉金融集團主管劉錦華，劉男在扶植兆富、致富、太碁3家公司，專門販售海外基金詐騙，吸金超過50億美金，台北市調查處昨天鎖定致富、太碁發動搜索，台北地檢署漏夜偵訊後，依加重詐欺等罪命致富總經理黃天貴等12人以20至300萬元交保。

其中致富公司總經理黃天貴交保300萬元，執行副總杜瑞雲交保250萬元，資深協理蔣彥豪交保150萬元，客服部協理蕭淑華交保100萬元，協理劉津交保60萬元，協理黃姵璇、副總朱藍棣各交保30萬元。

太碁公司執行副總甘嬿琪交保100萬元，副理張靜芬、會計陳文娟、總監周育陞各交保30萬元，協理張榮勝交保20萬元。至於劉錦華是香港人，致富負責人陳偉平、太碁負責人宋安山則是台灣人，3人均在海外未到案。

號稱資產有千億規模的澳豐金融集團，在台灣銷售逾逾10年澳豐AA基金，宣稱年利率高達百分之8至10，投資門檻以100萬美金為單位，吸引1萬3千人投資，不乏政商名流、仕紳、醫生、上市櫃公司大老闆，受害人最知名者就是李安妮。

調查局查出，劉錦華以國家為區分，由兆富公司推出澳豐AA基金，宣稱基金是來自塞浦路斯與日本，期滿可贖回本金，每年更換1次基金名稱，光是澳豐AA就衍生出AA1、AA2、AA3共30檔基金，辦案人員去年發動搜索，追查金流發現，兆富、致富、太碁在台吸金超過50億美金。

調查顯示，兆富、致富與太碁3家公司同時存在，兆富主打販售「澳豐AA基金」、致富與太碁主打「TOPWORTH增值型理財帳戶」與「PTUA增值型理財帳戶」2檔基金，誆稱基金來自馬來西亞與印尼，吸金手法是透過說明會招攬投資人，再由業務員以話術洗腦，成功在台吸金詐騙，多數金流不知去向。