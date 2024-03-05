香港旭暉集團在台大搞吸金 致富總座移送北檢漏夜偵訊
澳豐金融集團去年爆發非法販售澳豐AA基金吸金並倒閉，連已故總統李登輝女兒李安妮都受害。調查局清查發現，全案幕後首腦是香港旭暉金融集團主管劉錦華，台北市調查處5日鎖定致富、太碁發動搜索，約談致富總經理黃天貴、太碁執行副總林俊昇、甘嬿琪共12人，深夜移送台北地檢署複訊，全案朝加重詐欺、違反銀行法等罪偵辦。
據指出，劉錦華是香港籍人士，致富負責人陳偉平、太碁負責人宋安山是台籍人士，3人均在海外未到案。號稱資產有千億規模的澳豐金融集團，在台灣銷售逾逾10年澳豐AA基金，宣稱年利率高達百分之8至10，投資門檻以100萬美金為單位，吸引1萬3千人投資，不乏政商名流、仕紳、醫生、上市櫃公司大老闆。
調查去年先搜索兆富負責人曾奎銘15人，由於不少金流帳冊在海外，檢方先命曾男60萬元交保，調查局鴨子滑水8個月，分析扣押資料後，發現太碁違法販售「TOPWORTH」與「PTUA」海外基金，今天認時機成熟，針對致富、太碁部分進行收網，此部分粗估吸金28億台幣。
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