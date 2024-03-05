犯殺警案再嗆警「我殺警的啦」 法官重判：如同在警傷口上灑鹽
犯下「夜店殺警」案的莊姓男子與黃姓友人與警方發生衝突，莊對警察嗆「我殺警的啦」，2人被訴妨害公務罪。台北地院認為，莊犯「殺警案」還以此恫嚇員警，「如同在員警傷口上灑鹽」，重判他有期徒刑5月，黃輕判拘役30日，都可易科罰金。可上訴。
發生在2014年9月14日的「夜店殺警」案，緣於台北市信義區夜店「Spark」有民眾聚眾滋事，已故的信義分局偵查佐薛貞國前往關切，遭76人合力持棍棒及刀械圍毆致死，莊姓男子是加害人之一。
莊、黃是朋友關係，黃2023年3月18日凌晨在台北市中山區持玩具手槍把玩，中山分局中山二派出所許姓、陳姓員警巡邏發現，上前盤查，黃不滿許員、陳員的態度，向莊抱怨。
檢方指控，莊當場對員警說「幹XX」、「辦三小」、「我殺警的啦」，以自己曾參與殺警案的過往恫嚇2名員警，2名員警後來想以現行犯逮捕莊，黃即以身體阻擋員警接近、朝員警推擠，黃看見莊摔倒在地，再以「幹XX」辱罵2名員警。
檢方偵辦認為，莊、黃犯妨害公務罪，將2人提起公訴，法院開庭，莊、黃都自白犯罪，法官依妨害公務執行罪對他們論罪。
法官認為，黃有酒駕前科，2022年10月執行完畢，莊犯過「殺警案」經最高法院判刑3月確定，也有酒駕紀錄，2019年10月都執行完畢，莊、黃均是累犯，黃不必加重其刑，莊有必要加重其刑。
判決說，黃在案發當時因見場面失控，曾試圖緩和莊、員警的情緒，因維護莊而以身體阻擋員警，手段尚非暴戾，員警值勤態度也確有檢討的空間，判拘役30日即可，但對莊量刑不同。
判決說，莊從頭至尾態度囂張，不斷挑釁叫囂，還以曾犯下「殺警案」作為對員警恫嚇的資本，如同在員警傷口上灑鹽，手段惡劣，考量他從事餐飲業、月薪3萬元、需扶養父母，判刑5月。
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