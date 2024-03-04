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高虹安涉貪污案 北院預計5月底辯論終結

中央社／ 台北4日電

新竹市長高虹安。聯合報系資料照
新竹市長高虹安。聯合報系資料照
台北地院審理高虹安涉詐領助理費案，去年已陸續傳喚高虹安及4名助理。合議庭規劃3月6日至5月間密集開庭，希望能在5月29日辯論終結，再擇期宣判。一審判決預計下半年出爐。

根據規劃，台北地方法院合議庭將於3月6日、13日上午召開準備程序庭，勘驗筆錄的錄音錄影光碟；3月27日上午、4月10日全天、4月17日上午詰問證人（共同被告部分）；4月17日下午、5月15日上午詰問證人；5月15日下午、5月22日全天、5月29日上午言詞辯論。

新竹市長高虹安被控在立法委員任內自民國109年2月27日起至109年11月止，要求公費助理黃惠玟等人配合，以虛報或浮報助理每月受領酬金、加班值班費到預算上限金額，並將虛報或浮報的差額繳回給高虹安，供高虹安自行決定用途及運用。

台北地檢署統計，高虹安浮報助理酬金及加班費，總計詐得新台幣46萬30元，依貪污治罪條例公務員利用職務上之機會詐取財物罪、刑法使公務員登載不實罪嫌起訴高虹安、黃惠玟及前助理陳奐宇、陳昱愷、王郁文等5名被告。

台北地方法院於去年9月25日、10月2日、11日先後傳喚5名被告進行準備程序。黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷在庭訊時均認罪，對檢察官起訴事實均不爭執，並請法官依法減刑且宣告緩刑。王郁文、高虹安則否認犯罪。

加班費 王郁文 高虹安

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