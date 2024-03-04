印鑑證明、房屋權狀全交出…代書私設抵押 債主上門婦才知

高雄張姓婦人為預立遺囑，將印鑑證明、房屋權狀交給藍姓代書，被私下拿去設定抵押權。示意圖／聯合報系資料照片。 高雄張姓婦人為預立遺囑，將印鑑證明、房屋權狀交給藍姓代書，藍持有證明文件後，涉私下拿去設定抵押權，借貸五十萬元花用；張女直到債主找上門，才知房子遭抵押。警方查出藍男前科累累還是通緝犯，過去就曾私自設定抵押或移轉過戶被判刑。全案朝偽造文書等罪嫌偵辦。

據了解，張女在鳳山賣麵維生，遭抵押房產為鳳山店面住家，以市價估算至少上千萬；張女無端背負五十萬元債務，還被債權人恐嚇不還錢就法拍，目前只能訴求司法解套。

檢警調查，去年十一月間，張女想將房屋遺贈給孩子，經好友介紹認識藍姓代書，藍男自稱有十多年代書經驗，協助張女辦理預立遺囑及遺贈房屋等手續。

藍男以辦理遺囑要房屋所有權狀正本、印鑑章、印鑑證明等資料，張女不疑，交付相關文件。藍取得文件後卻未幫張女預立遺囑，反而向李姓男子借貸五十萬元，並以張女房產設定一五○萬元抵押權給李男。

事後李男找張女「討債」，張女調閱謄本才發現房產遭設定抵押，李揚言若不還錢就法拍執行。

張女擔心房產被法拍，急找藍男處理，藍原同意塗銷登記卻又反悔，氣得張女報警。

警方獲報查緝藍男到案，發現藍不僅欺騙張女，過去就有盜蓋客戶印章，私自將房產設定抵押權借貸行為，也曾以同樣手法將劉姓地主土地拿去抵押，被判刑三年二月徒刑，因執行未到，被法院發布通緝。

藍男通緝中再犯偽造文書等罪，被捕後已歸案入獄服刑；張女則只能尋求法律救濟，為了避免房產遭抵押權人法拍，還需另外拿錢擔保聲請停止執行，直到法律訴訟完結。